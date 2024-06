Attention aux spoils de Elden Ring Shadow of the Erdtree

Comme souvent, lorsque la sortie d’un jeu approche, des informations fuitent. Le DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree ne sera pas une exception. En effet, depuis maintenant quelques jours, plusieurs informations sur l’histoire du jeu et notamment le dénouement ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux.

Les joueurs sont bien évidemment en colère et ne comprennent pas ce genre d’agissement qui fait mal à leur expérience en tant que joueur. En effet, personne n’apprécie de se faire spoiler un jeu avant sa sortie et préfère tout découvrir par lui même.

Conscient de ceci et bien évidemment exempt de tout reproche concernant cette situation, From Software. Le studio a demandé aux joueurs de faire attention, car plusieurs spoilers narratifs courent sur les réseaux sociaux et invitent les joueurs à la plus grande prudence. Le studio est bien conscient que ce genre d’agissement peut fortement déplaire aux joueurs et les pousser peut-être même à abandonner l’idée de prendre part à l’aventure.

De notre côté, nous vous invitons à filtrer désormais les mots clés liés à Elden Ring Shadow of the Erdtree sur les réseaux sociaux ou tout simplement à éviter de visiter ces derniers tant que le jeu n’est pas entre vos mains.