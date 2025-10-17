Bandai Namco annoncera son nouveau Dragon Ball en janvier 2026

Dragon Ball ne prend jamais de pause. Bandai Namco vient de confirmer que le prochain jeu de la franchise sera présenté le 25 janvier 2026 lors du Dragon Ball Genkidamatsuri à Chiba, au Japon. L’information nous vient de Gematsu, qui précise que Masako Nozawa, voix emblématique de Goku depuis des décennies, animera la cérémonie d’annonces consacrée aux jeux vidéo, séries animées et produits dérivés.

La question que tout le monde se pose : quel genre de jeu nous attend ? Dragon Ball: Sparking! ZERO, sorti en 2024, a établi un niveau d’excellence difficile à égaler avec un succès critique et commercial retentissant. Le titre continuera même à recevoir du contenu additionnel en 2026. Enchaîner deux jeux de combat ne serait pas une première pour Bandai Namco, mais l’éditeur pourrait aussi miser sur un Action RPG dans la veine de Kakarot, qui cartonne depuis 2020 grâce à un flot régulier de DLC.

Le spectre de The Breakers plane sur les esprits. Cette expérience survie-infiltration de 2022 avait raté sa cible, et personne ne souhaite revivre pareille déception. La franchise a déjà exploré le terrain des MOBA cette année avec Dragon Ball: Gekishin Squadra, élargissant encore son spectre de genres. Xenoverse 3 ? Un monde ouvert ambitieux ? Les options restent nombreuses pour cette licence qui semble inépuisable.

Seule certitude à ce stade : le jeu sortira sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC. Les réponses arriveront dans trois mois, lors de cette convention qui s’annonce déjà comme un événement majeur pour les millions de fans de la saga à travers le monde. En attendant, les spéculations vont bon train dans la communauté.