Bandai Namco dévoile 9 minutes de gameplay immersif pour Digimon Story: Time Stranger

Bandai Namco a dévoilé un trailer gameplay de 9 minutes pour Digimon Story: Time Stranger, présenté par le producteur Hara-san. Ce JRPG ambitieux, prévu le 3 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC, fusionne habilement des mécaniques inspirées de Persona et Pokémon au sein de l’univers emblématique des créatures numériques. Le trailer détaille l’exploration dynamique, les combats tactiques et la gestion des 450 Digimon disponibles.

Un scénario temporel captivant

Les joueurs incarnent un membre de l’organisation secrète ADAMAS, propulsé huit ans en arrière après une explosion dévastatrice à Tokyo. Accompagné des compagnons Inori et du mystérieux Aegiomon, le héros navigue entre le monde humain et le Monde Digital pour empêcher un effondrement temporel. Le trailer révèle des environnements vivants comme Central Town, une métropole peuplée de Digimon interactifs où se mêlent enquêtes et quêtes sociales./

Des batailles stratégiques et un bestiaire colossal

Le système de combat tour-par-tour permet de déployer quatre créatures simultanément, avec un accent sur l’exploitation des faiblesses adverses et la gestion des Dedigi-évolutions. Des Quick Time Events dynamisent les affrontements, tandis que les nouvelles « capacités d’agent » offrent des solutions créatives aux énigmes environnementales. La collection des 450 Digimon – incluant des espèces classiques et inédites – promet des centaines d’heures de personnalisation.

Héritage et innovations

Développé par Media Vision (studio derrière Wild Arms), le jeu marie la nostalgie des premiers Digimon Story à des mécaniques RPG modernes. Les séquences spectaculaires de combats contre des boss titanesques et les phases d’infiltration soulignent cette ambition. « Chaque détail vise à immerger les joueurs dans une aventure où leurs choix façonnent deux mondes », souligne Hara-san dans le trailer.

Les précommandes sont désormais ouvertes avant la sortie mondiale du 3 octobre. Ce dévoilement confirme la volonté de Bandai Namco de réinventer la saga tout en honorant son ADN – une promesse attendue par les fans depuis l’annonce du titre en 2024.