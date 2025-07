Battlefield 6 : La chute de l’OTAN dévoilée dans un trailer

Quatre ans après le tumulte de Battlefield 2042, la saga phare d’EA revient en force avec une annonce tonitruante : Battlefield 6 officialise son retour par un trailer de campagne dévoilant un conflit mondial implacable. Le premier aperçu, diffusé ce 24 juillet, plonge les joueurs dans un futur proche où l’ordre international s’effondre sous les coups de Pax Armata, la plus redoutable entreprise paramilitaire de la planète.

Guerre Totale à l’Horizon

Le scénario, teinté de réalisme géopolitique, frappe fort : l’assassinat du secrétaire général de l’OTAN à Bruxelles, l’attaque de bases en Géorgie et l’invasion de Gibraltar précipitent la chute de l’Alliance atlantique. Face à cette menace, une nouvelle coalition menée par la France se forme, engageant une guerre sans merci contre les mercenaires de Pax Armata. Leur credo ? « Notre protection, votre paix », un slogan sinistre qui cache une volonté d’hégémonie mondiale.

Le trailer, réalisé sous Frostbite Engine, déploie une démonstration de force visuelle : combats d’infanterie urbains, batailles de chars apocalyptiques, duels aériens spectaculaires et opérations navales. Des États-Unis à l’Orient méditerranéen, le conflit embrase tous les fronts. EA précise toutefois que ces séquences « ne représentent pas le gameplay réel », laissant planer le mystère sur les mécaniques.

La chute du trailer livre une information cruciale : le 31 juillet à 15h30, un événement dédié au multijoueur sera diffusé sur la chaîne YouTube officielle de Battlefield. Cet événement devrait confirmer les plateformes (PS5, Xbox Series X|S et PC), les éditions spéciales, et la date de sortie pressentie du 10 octobre 2025.

Renaissance tactique

Après les déceptions techniques de 2042, EA mise sur un retour aux fondamentaux : environnement destructible, guerre totale à grande échelle, et importance cruciale du travail d’équipe (« Ta patrouille est l’arme la plus mortelle »). Les joueurs peuvent d’ores et déjà ajouter le jeu à leurs listes de souhaits sur les stores digitaux, tandis qu’un compte à rebours a débuté sur le site d’EA.

Cette annonce relance la compétition face à Call of Duty, avec un pari audacieux : transformer l’échec passé en renaissance stratégique. Réponse définitive le 31 juillet, lorsque le champ de bataille multijoueur dévoilera ses secrets.