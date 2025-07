Battlefield 6 : titre officiel confirmé et présentation imminente

Electronic Arts a officialisé le titre Battlefield 6 pour son prochain jeu de tir, annonçant une première présentation inspirée des Call of Duty Next. Le rendez-vous est fixé au jeudi 24 juillet à 11h00 sur YouTube, où un trailer épique dévoilera la nouvelle mouture.

Un calendrier de révélations chargé

Cette annonce s’accompagne du premier artwork officiel partagé sur Twitter/X. Selon les plans dévoilés, une méga-présentation détaillée – calquée sur le modèle de Call of Duty – suivra une semaine plus tard, le 31 juillet. Les créateurs de contenu et médias sont conviés à des sessions de jeu exclusives du 29 au 31 juillet, laissant présager des leaks contrôlés et du gameplay en avant-première.

Stratégie de communication et incertitudes

L’événement du 31 juillet devrait révéler la date de sortie, les plateformes (PC, PS5, Xbox Series confirmées), les détails des bêtas et les modes de jeu. Si des rumeurs évoquent une sortie fin 2025, EA n’a pas encore confirmé cette échéance. La présence sur Switch 2 ou Steam Deck reste également spéculative.

Cette approche, qualifiée par Insider Gaming de tentative pour « reproduire le succès d’Activision », marque un effort de transparence après les déceptions de Battlefield 2042. Les fuites de gameplay (aux graphismes inachevés) observées depuis des mois trouveront ainsi une réponse officielle dans les prochains jours.