Black Myth Wukong GOTY lors des Golden Joystick Awards 2024

Black Myth: Wukong brille comme Jeu de l’Année lors des Golden Joystick Awards 2024. Le soulslike chinois, qui était attendu au tournant depuis son premier “reveal”, a également remporté le prix du Meilleur Design Visuel, confirmant son statut de phénomène mondial.

Final Fantasy VII Rebirth et Helldivers 2 ont également marqué la soirée avec quatre prix chacun. Le premier a été sacré pour sa bande son, sa narration, et les performances remarquées de Cody Christian (Cloud) et Briana White (Aerith). Helldivers 2, de son côté, a triomphé dans des catégories comme Meilleur Jeu Multijoueur, Jeu de l’Année pour Consoles, et Meilleur Trailer.

Le talent indépendant a eu son moment de gloire avec Balatro, élu Meilleur Jeu Indépendant, et Another Crab’s Treasure, récompensé pour avec le titre de Meilleur Jeu Indépendant Autoédité. Pendant ce temps, Minecraft a raflé le prix « Toujours joué » pour sa longévité, et GTA VI reste le Jeu le Plus Attendu.

La cérémonie a aussi salué le Meilleur Matériel avec le Steam Deck OLED, et l’extension Shadow of the Erdtree d’Elden Ring a été élue Meilleure Extension de Jeu.

Les Golden Joystick Awards 2024 démontrent une fois de plus la richesse et la diversité de l’industrie, célébrant autant les superproductions que la créativité indépendante. Avec les Game Awards à l’horizon, le suspense reste entier : ces résultats influenceront-ils les décisions finales ?