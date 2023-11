Call of Duty Modern Warfare 3 récolte des notes très faibles

Call of Duty: Modern Warfare 3, sorti le 10 novembre, a récemment fait l’objet de critiques sévères sur la plateforme Metacritic, suscitant des préoccupations quant à la qualité et à l’originalité du jeu. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, avec une note de 53 pour les critiques professionnels et un décevant 17 attribué par les joueurs.

Les critiques ont dénoncé le jeu en le qualifiant davantage de contenu téléchargeable (DLC) plutôt que d’un nouvel opus à part entière de la franchise Call of Duty. Cette critique pointe du doigt la familiarité des éléments de jeu et le manque d’innovation par rapport à son prédecesseur.

L’un des reproches principaux concerne la rapidité avec laquelle le jeu a été développé. Les observateurs estiment que le processus de production s’est déroulé dans des conditions de stress intense pour les développeurs, ce qui a eu un impact négatif sur la qualité globale du jeu. Les critiques soulignent que cet aspect se ressent dans de nombreux aspects du jeu, tels que des cartes loin d’être originales, un mode campagne qui dure au maximum 4 heures et des graphismes qui n’ont pas suivi l’évolution attendue.

L’accusation selon laquelle Modern Warfare 3 aurait été “baclé” est également largement partagée. Les joueurs et les critiques estiment que le jeu n’a pas atteint le niveau d’engagement et d’originalité auxquels la franchise Call of Duty avait habitué ses fans. Certains considèrent même cet opus comme un pas en arrière par rapport à ses prédécesseurs.