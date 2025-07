Capcom dévoile son arsenal pour la Gamescom 2025

Capcom, le géant japonais, a levé le voile sur sa présence à la Gamescom 2025 (20-24 août, Cologne), où le public testera pour la première fois ses trois blockbusters 2026 : Resident Evil Requiem, Onimusha: Way of the Sword et Pragmata. Avec plus de 85 stations de jeu réparties sur 950 m² (Hall 9), l’éditeur promet une immersion inédite dans ses univers, complétée par des démos de Street Fighter 6 et Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sur Nintendo Switch 2.

Survival horror, sabres et science-fiction : le trio choc

Au cœur de l’offensive Capcom, Resident Evil Requiem (prévu le 27 février 2026) occupera la place d’honneur. Cette démo publique inédite dévoilera l’ambiance glaçante de la suite tant attendue de la saga. Il sera accompagné d’Onimusha: Way of the Sword, plongeant les joueurs dans le Kyoto féodal pour des duels tranchants contre des démons, et de Pragmata, l’énigmatique aventure spatiale où l’on contrôle deux personnages simultanément dans une station lunaire contrôlée par une IA hostile. Trois expériences distinctes, unies par le savoir-faire technique de l’éditeur.

Au-delà des démos : streaming, invités et ambiance fête

Capcom ne se contente pas de postes de jeu. Des émissions quotidiennes en direct (en partenariat avec Rocket Beans TV) animeront l’événement sur Twitch et YouTube, mêlant interviews de développeurs, invités surprises et analyses en allemand. Cette stratégie multisupports vise à inclure les fans absents, tandis que Nintendo, Xbox et Blizzard confirment aussi leur présence – faisant de cette édition 2025 l’une des plus ambitieuses de la décennie.