CD Projekt affirme son ancrage dans les RPG narratifs en monde ouvert

Lors d’un podcast célébrant les 10 ans de The Witcher 3, les dirigeants de CD Projekt Red ont officialisé un virage décisif. Marcin Iwiński, cofondateur, et Adam Badowski, PDG, ont reconnu que les tentatives d’explorer d’autres genres « n’ont pas fonctionné ». Le studio polonais se recentre exclusivement sur son ADN historique : les RPG AAA en monde ouvert à narration immersive, abandonnant définitivement ses projets expérimentaux comme Hadar ou Project Sirius.

La philosophie du « niche créatif »

« Nous devons rester tranchants et concentrés », insiste Adam Badowski. Cette clarification stratégique s’accompagne d’une réorganisation interne : le passage à un modèle multiprojets (avec des équipes dédiées sur The Witcher 4 et Cyberpunk 2) vise à optimiser leur expertise fondamentale. « Si nous nous dispersons trop, nous ne livrons rien d’exceptionnel », précise Marcin Iwiński, évoquant les tentations passées de s’aventurer dans le jeu en ligne ou d’autres genres éloignés de leur cœur de métier.

Leçons des déconvenues et avenir des franchises

Les dirigeants admettent avoir été séduits par les succès d’autres studios dans des créneaux émergents, mais soulignent les risques de dilution créative. « L’inspiration est saine, mais nous devons revenir à l’essentiel : créer des mondes où l’histoire et le rôle joué sont souverains », analyse Iwiński. Cette refonte stratégique consacre les deux piliers futurs du studio : la nouvelle saga The Witcher (projet Polaris) et la suite de Cyberpunk 2077 (projet Orion), tous deux axés sur une narration approfondie et des mondes ouverts foisonnants.

Une discipline créative renforcée

CD Projekt Red enterre ainsi toute velléité de diversification à court terme. Le studio mise sur une rigueur renforcée : priorité absolue à la profondeur scénaristique, refus des modes éphémères, et application systématique des leçons techniques tirées des lancements difficiles. « Notre niche n’est pas une limite, mais un engagement », conclut Badowski, signalant un retour aux sources exigeant pour reconquérir la confiance des joueurs.