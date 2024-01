Célébration des Jeux du Québec 2024 et DemoNights 2024

La Guilde du Jeu Vidéo du Québec et L’Indie Asylum unissent leurs forces pour offrir une expérience vidéoludique unique lors de la Célébration des jeux du Québec 2024 sur Steam et DemoNights 2024. Ces deux événements emblématiques de l’industrie vidéoludique québécoise mettront en avant le talent exceptionnel des créateurs locaux du 29 janvier au 5 février.

Du 29 janvier au 5 février, les studios de jeux vidéo à travers la province du Québec convergeront sur la plateforme Steam pour présenter plus de 200 jeux développés ou publiés localement dans le cadre de la Célébration des jeux du Québec 2024. Que ce soient des studios indépendants, des développeurs solos ou des grands noms de l’industrie (AAA), tous se réuniront pour offrir des réductions attrayantes, des démos explosives et des diffusions en direct exclusives de leurs jeux à succès, ainsi que des avant-premières alléchantes de leurs projets futurs.

Parmi les joyaux québécois mis en avant lors de cette vente, on retrouve des titres acclamés de la dernière année, tels que Sea of Stars, Dead Space, Goodbye Volcano High et Meet Your Maker. Cependant, la diversité est au rendez-vous, avec une pléthore de jeux pour tous les goûts et budgets.

Certains des titres notables qui feront partie de la vente sur Steam incluent Dead by Daylight de Behaviour Interactive, Tribes of Midgard de Norsfell, Ancestors: The Humankind Odyssey de Panache Digital Games, This Bed We Made de Lowbirth Games, Spiritfarer de Thunder Lotus, Star Wars: Squadrons d’EA Motive, Dwarf Fortress de Kitfox Games, Outlast de Red Barrels, Borderlands 3 de Gearbox Software, et Marvel’s Guardians of the Galaxy d’Eidos-Montréal.

Simultanément, La Guilde du Jeu Vidéo du Québec, en collaboration avec Loto-Québec, présente DemoNights 2024. Trois soirées ludiques diffusées en direct sur Twitch mettront en lumière 15 jeux québécois inédits et leurs développeurs. Du 1er au 3 février, DemoNights a attiré des centaines de milliers de téléspectateurs en ligne au fil des ans, faisant de cet événement, en tandem avec la vente sur Steam, une vitrine incontournable du talent local. De plus, trois studios verront leurs pratiques inclusives mises en lumière lors d’entrevues spotlights, avec une présentation du Fonds des médias du Canada (FMC).

Ces événements ne sont pas seulement des occasions de célébrer la créativité et le talent du Québec dans le domaine du jeu vidéo, mais ils ont également des retombées économiques significatives. Depuis 2021, la vente annuelle des jeux québécois sur Steam a généré des millions de dollars de revenus pour les entreprises de la province et attiré des centaines de milliers d’ajouts aux listes de souhaits Steam. Avec plus d’un million de visiteurs uniques du monde entier, la Célébration des jeux du Québec est l’un des événements régionaux les plus lucratifs sur la plateforme Steam.

Christopher Chancey, CEO du studio ManaVoid Entertainment et Président du CA de La Guilde du Jeu Vidéo du Québec, exprime son enthousiasme : “C’est un sentiment incroyable de pouvoir organiser de tels événements. On a eu la chance de participer à la vente steam dans les éditions précédentes avec plusieurs de nos jeux et de se joindre à DemoNights à deux occasions : les deux initiatives sont excessivement gratifiantes d’un point de vue marketing pour les studios indépendants. On est fiers des jeux qu’on fait au Québec et de pouvoir en faire profiter à tout le monde, ça nous fait plaisir!”

Rendez-vous dès le 29 janvier à 13h pour la Célébration des jeux du Québec 2024 sur Steam et le 1er février à 20h00 sur la chaîne Twitch de Loto-Québec pour DemoNights 2024. Ces événements promettent d’offrir une immersion captivante dans le monde dynamique et innovant de l’industrie vidéoludique québécoise.