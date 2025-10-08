Clair Obscur Expedition 33 annonce des nouveautés à venir !

Sandfall Interactive a de quoi sabrer le champagne. Le studio français annonce que Clair Obscur: Expedition 33 a atteint les 5 millions d’unités vendues depuis son lancement en avril dernier. Un succès commercial qui confirme la réception critique enthousiaste du RPG et positionne le titre parmi les grandes réussites indépendantes de 2025.

Guillaume Broche, directeur créatif, ne cache pas son émotion : « Nous avons travaillé pendant des années sur notre projet de rêve, et maintenant nous savons qu’il a eu un impact puissant sur les joueurs du monde entier. » Pour remercier cette communauté fidèle, le studio prépare une mise à jour gratuite substantielle actuellement en développement sur toutes les plateformes. Au programme : nouveaux environnements avec combats inédits, boss supplémentaires, éléments cosmétiques pour les membres de l’expédition, et localisation étendue notamment pour l’Amérique latine.

Le timing de cette célébration intervient alors que Sandfall réfléchit déjà à son prochain projet. L’attention portée au jeu dépasse même l’industrie française : Hideo Kojima lui-même a commenté favorablement la structure de l’équipe de production du studio, la qualifiant d’idéale. Une reconnaissance qui témoigne du rayonnement international acquis par cette production tricolore.

Cette mise à jour gratuite, dont la date reste à préciser, promet des surprises supplémentaires non révélées. Une stratégie généreuse qui devrait maintenir l’engagement de la communauté et possiblement attirer de nouveaux joueurs vers ce RPG devenu référence du genre en quelques mois seulement.