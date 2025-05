Clair Obscur: Expedition 33 dépasse les 2 millions de ventes 

Le RPG français Clair Obscur: Expedition 33 ne cesse de surprendre. Développé par Sandfall Interactive et édité par Kepler Interactive, le titre a franchi le cap des 2 millions d’unités vendues. Un chiffre atteint en seulement 12 jours, confirmant ainsi son succès fulgurant. Une performance remarquable pour ce projet inspiré des grands classiques japonais, qui s’impose déjà comme l’une des surprises de 2025.

Une ascension rapide

Le jeu avait fait sensation en écoulant 500 000 exemplaires dès les premières 24 heures. En seulement trois jours, il franchissait le cap du million de ventes, preuve d’un bouche-à-oreille particulièrement efficace.

Ce rythme soutenu s’est confirmé avec le doublement des chiffres en moins de deux semaines. Les éditeurs soulignent que ces statistiques concernent uniquement les copies vendues, excluant les joueurs ayant accès au titre via le Game Pass.

Un hommage aux maîtres japonais du RPG

Expedition 33 séduit par son mélange d’influences : l’univers poético-fantastique et le système de combat tactique rendent hommage aux légendes nippones du genre, tout en injectant une identité visuelle et narrative typiquement française. Un pari risqué, mais visiblement payant, alors que la communauté salue sa direction artistique et sa mécanique de jeu raffinée.

Sandfall Interactive remercie les joueurs

Dans un communiqué, Sandfall a exprimé sa gratitude envers les fans, soulignant que ce succès « dépasse toutes les attentes ». Le studio, basé à Montpellier, voit ici la récompense de cinq années de développement. Reste à savoir si le titre poursuivra cette trajectoire, notamment face à la concurrence estivale.

Avec ces résultats, Clair Obscur: Expedition 33 s’installe non seulement comme un phénomène commercial, mais aussi comme un symbole du renouveau des RPG européens. Les prochaines semaines diront s’il parvient à s’ancrer durablement dans le paysage… ou à devenir un ovni inoubliable. Une chose est sûre : le jeu a déjà marqué son année.