Clair Obscur: Expedition 33 éblouit la critique et s’impose comme le jeu le mieux noté de 2025

Alors que l’industrie des jeux vidéo cherche encore son jeu de l’année, Clair Obscur: Expedition 33, le RPG tactique développé par le studio français Sandfall Interactive, pulvérise les attentes. Avec une moyenne de 92/100 sur Metacritic (93 sur PC et Xbox Series), le titre s’installe en tête du classement annuel aux côtés de Blue Prince. Pour une sortie prévue demain sur PS5, Xbox Series X|S et PC, il redéfinit les standards du RPG.

Un hommage aux classiques, sans leurs travers

Inspiré par les grands noms du genre tel que Final Fantasy pour ne citer que lui, Clair Obscur: Expedition 33 séduit par son audace et sa maîtrise technique. Le site RPGSite lui attribue un 100/100, saluant une « ambiance unique, des personnages captivants et un gameplay addictif ». De son côté, IGN (90/100) vante quant à lui un « système de combat brillant » et une « histoire à la fois envoûtante et déchirante ». Même son de cloche chez Game Informer (90/100), qui admire la façon dont le jeu « embrasse son héritage sans tomber dans les pièges du genre ».

La presse relève aussi le paradoxe d’un projet ambitieux porté par une équipe réduite. GameSpot (90/100) souligne « un doublage exceptionnel, des visuels somptueux et une ampleur rare pour un studio indépendant ». Sandfall Interactive, basé à Montpellier, frappe fort avec son premier grand projet, mêlant récit mature et mécaniques stratégiques exigeantes.

Un RPG qui marque les esprits

L’histoire, centrée sur une quête épique dans un monde steampunk teinté de mélancolie, est portée par des dialogues ciselés et une direction artistique inspirée. Les combats, bien que reposant sur un système au tour par tour, dynamisent l’action grâce à des enchaînements tactiques et des capacités modulables.

Avec Clair Obscur, Sandfall Interactive prouve que les RPG narratifs n’ont pas dit leur dernier mot. Le studio évite l’écueil du fanservice pour proposer une œuvre originale, où chaque choix influence le destin des personnages et l’issue de l’aventure.

Une consécration méritée ?

Si certains critiques pointent une difficulté inégale ou des temps de chargement un peu longs, les éloges dominent largement. Sur Metacritic, le titre truste les notes maximales, devenant un phénomène inattendu dans un paysage dominé par les blockbusters AAA.

Reste à voir si les joueurs emboîteront le pas à la critique. Une chose est sûre : Clair Obscur: Expedition 33 offre une bouffée d’air frais aux amateurs de récits profonds et de stratégie pure. Et en cette année 2025, il pourrait bien devenir le nouveau standard du genre.