Clair Obscur : Expedition 33 face aux préjugés tenaces contre les RPG au tour par tour

« Je pourrais parler des préjugés éternellement », confie Guillaume Broche, directeur créatif du studio français derrière Clair Obscur: Expedition 33. Dans une interview sans concession, le développeur dénonce une réalité crue : malgré les succès retentissants de sagas comme Persona, le RPG au tour par tour reste perçu comme un genre « peu cool » par une frange influente de l’industrie et du public.

Le tournant culturel de l’ère HD

Broche retrace un basculement générationnel déterminant. Selon lui, les JRPG régnaient en maîtres jusqu’à l’avènement de la Xbox 360. L’explosion des mondes ouverts a alors redéfini les standards du « jeu moderne », reléguant soudain les combats tactiques au rang de reliques archaïques. Ce phénomène culturel a marginalisé le genre, transformant des titres pourtant acclamés comme Sea of Stars ou Metaphor: ReFantazio en exceptions plutôt qu’en preuves d’une renaissance. Le paradoxe est saisissant : Persona 5 dépasse les 10 millions de ventes, mais chaque succès reste perçu comme une anomalie isolée.

Expedition 33 : un acte de résistance créative

Face à cette stigmatisation, l’équipe de Clair Obscur assume ses choix avec une audace revendicatrice. Le système de parade dynamique, où l’esquive rythmée se marie aux tours tactiques, ne naît pas d’une concession commerciale. « Nous ne l’avons pas créé pour apaiser les détracteurs du tour par tour », martèle Broche. « C’est une pure conviction de design. » Cette position artistique inflexible constitue un défi lancé aux éditeurs qui poussent systématiquement les développeurs vers l’action pure sous prétexte d’ »élargir l’audience ».

Atlus, gardien du temple

Cette prise de parole intervient alors qu’Atlus, bastion historique du genre, renforce son engagement. Le studio japonais prépare ses futurs titres avec, une réinvention des combats tactiques sans renier leur essence tour par tour. Il retravaille simultanément Persona 4 Revival pour 2026, tout en développant la prochaine mouture de Shin Megami Tensei. Pourtant, même ce géant ne suffit à inverser la tendance. Broche observe amèrement : « Quand un Persona triomphe, l’industrie parle d’exception. Jamais de renaissance du genre. »

L’espoir envers et contre tout

Malgré ce constat sévère, le créateur garde une foi inébranlable. Expedition 33, avec son univers onirique et ses mécaniques hybrides, pourrait selon lui faire tomber les derniers préjugés. Son pari repose sur une alchimie subtile : transcender les traditions du genre par une narration envoûtante et des innovations organiques, sans jamais sacrifier la profondeur tactique qui en fait l’âme. La bataille culturelle est ouverte et dans l’arène des idées reçues, les dés du vieux-school n’ont pas dit leur dernier mot.