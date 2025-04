Clair Obscur: Expedition 33 : l’ambitieux RPG dévoile ses options graphiques et ses défis

Le RPG Clair Obscur: Expedition 33, développé par le studio indépendant Sandfall Interactive, se dévoile un peu plus à l’approche de sa sortie le 24 avril sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Dévoilé lors du Xbox Showcase 2024, ce premier projet du studio mêle esthétique steampunk et élégance de la Belle Époque, le tout porté par une bande-son orchestrale et un récit tragique. Entre combats au tour par tour et exploration d’un univers riche, le jeu promet de marquer les esprits.

Des options graphiques adaptées à chaque plateforme

Sur PC, les joueurs pourront ajuster les paramètres visuels parmi cinq niveaux, du mode « Faible » (performance optimale) au mode « Épique » (qualité maximale). Sur consoles, les traditionnels modes Performance (favorisant les 60 fps) et Qualité (résolution optimisée) seront disponibles. Les possesseurs d’une PS5 Pro bénéficieront d’une optimisation supplémentaire, tandis que les joueurs Xbox pourront précharger le jeu et profiter de la fonctionnalité Play Anywhere (achat unique pour console et PC).

Succès, trophées et défis à relever

Avec 55 succès sur Xbox et PC, et 56 trophées sur PS5 (dont un Platine), Clair Obscur: Expedition 33 encourage les joueurs à repousser leurs limites. Parmi les défis : atteindre le niveau 33, vaincre un boss sans subir de dégâts, ou collectionner les 33 disques de musique dissimulés dans le jeu. Les amateurs de lore pourront également traquer tous les journaux des expéditions précédentes, ajoutant une couche narrative supplémentaire.

Éditions et précommandes : tenues exclusives en vue

Déjà disponible en précommande, le titre propose une réduction de 10 % sur l’édition numérique standard. L’édition Deluxe, quant à elle, inclut la collection de tenues « Fleurs » : l’ensemble « Clair » pour Maelle et « Obscur » pour Gustave, deux protagonistes clés. Une initiative cosmétique qui séduira les collectionneurs.

Une sortie très attendue, soutenue par Xbox Game Pass

Le jour de sa sortie, Clair Obscur: Expedition 33 sera directement inclus dans l’Xbox Game Pass, renforçant l’attractivité du service. Les joueurs PC pourront le retrouver sur Steam et l’Epic Games Store. Enfin, Sandfall Interactive a confirmé qu’un film adapté de l’univers du jeu est en préparation, bien que les détails restent sous secrets.

Dernière ligne droite : Entre promesses techniques et ambition narrative, Clair Obscur: Expedition 33 s’impose comme l’une des sorties RPG les plus intrigantes de 2025. Les joueurs n’auront plus qu’à patienter jusqu’au 24 avril pour plonger dans cette épopée mélancolique… !