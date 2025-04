Clair Obscur: Expedition 33 : un DLC ou une suite en projet ? La réponse de la cheffe scénariste

Une semaine après son lancement triomphal, Clair Obscur: Expedition 33 continue de faire parler. Alors que le RPG au tour de Sandfall Interactive dépasse le million de copies vendues et maintient plus de 100 000 joueurs simultanés sur Steam, Jennifer Svedberg-Yen, sa scénariste principale, évoque timidement l’idée d’un contenu additionnel ou d’une suite.

Un succès critique et populaire malgré les polémiques

Acclamé par la presse (il est actuellement le jeu le mieux noté de 2025 sur Metacritic) et disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Game Pass, Clair Obscur a séduit par son mélange d’héritage classique et d’audaces narratives. Même Bethesda et Square Enix ont salué le travail de Sandfall Interactive, malgré une vague de review bombing de joueurs hostiles au genre. Un succès d’autant plus remarquable que le titre, sorti il y a sept jours à peine, affiche des chiffres solides : plus d’un million de ventes et une communauté déjà passionnée.

« Rien de concret, mais… » : les espoirs de Svedberg-Yen

Interrogée sur Instagram, la scénariste a gardé une porte ouverte. « Nous n’avons rien d’annoncé pour l’instant. Honnêtement, on essaie encore de digérer tout ce qui se passe », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : « Si les joueurs en manifestent l’envie, nous serions ravis de faire plus. Et vu les retours actuels, les chances sont bonnes. » Un message qui sonne comme un appel discret aux fans : leur engouement pourrait dicter l’avenir de la licence.

La balle dans le camp des joueurs… et des éditeurs

Si Sandfall Interactive semble prêt à prolonger l’aventure, la décision finale reviendra à Kepler Interactive, l’éditeur. Entre-temps, les joueurs découvrent les multiples fins du jeu et dissèquent ses détails narratifs. Une communauté déjà active, donc, qui pourrait peser dans les discussions.

En attendant, Clair Obscur: Expedition 33 confirme son statut de phénomène inattendu de 2025. Reste à savoir si cette expérience solo aboutira à un univers étendu… ou si Sandfall optera pour une nouvelle fresque. Dans les deux cas, l’histoire ne fait que commencer.