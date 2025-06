Crimson Desert confirmé sur Nintendo Switch 2 selon une fuite

Une fuite sur le site de GameStop aurait confirmé l’arrivée de Crimson Desert, l’aventure en monde ouvert des créateurs de Black Desert Online, sur la prochaine Nintendo Switch 2.

Six ans après son annonce par Pearl Abyss, ce titre solo très attendu continue d’impressionner par son ambition technique, sa variété de gameplay et son ampleur colossale. Si le jeu était déjà prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X/S, cette révélation inédite élargit son horizon.

Selon le listing de GameStop, une version Switch 2 figurerait parmi les lancements à venir. Les observateurs spéculent sur une annonce officielle lors du Summer Game Fest de Geoff Keighley (6 juin) ou dans un Nintendo Direct dédié, à l’approche du lancement de la console prévu le 5 mars prochain.

Techniquement, cette adaptation n’apparaît pas farfelue. La puissance supposée de la Switch 2 a été démontrée par des ports comme Cyberpunk 2077 – qualifié par Digital Foundry d’équivalent, voire supérieur par moments, à la version Xbox Series S. D’autres titres exigeants comme Metal Gear Solid Delta ou Assassin’s Creed Shadows seraient également attendus sur la plateforme.

Cela n’entamera pas les ambitions techniques des autres versions : sur PC, Crimson Desert exploitera le DLSS 4 et le ray tracing (sur cartes NVIDIA RTX 50). Lors de previews, le jeu avait déjà marqué les observateurs par son ampleur après seulement une heure de démonstration.

Le lancement multi-plateformes, incluant désormais la Switch 2, reste prévu pour fin 2025.