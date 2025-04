Cyberpunk 2077 sur Switch 2 : CD Projekt signe une version optimisée et rédemptrice

Alors que Cyberpunk 2077 Ultimate Edition s’apprête à débarquer sur Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025, CD Projekt Red souffle un vent de soulagement. Trois ans après le lancement chaotique du jeu sur PS4 et Xbox One, le studio polonais clame haut et fort : cette version hybride surclasse techniquement les anciennes consoles. Un pari réussi, selon Tim Green, ingénieur chez CD Projekt, qui revient pour Game File sur les coulisses de ce développement.

« Nous avons pu construire sur une base déjà solide, sans les contraintes mémoire qui ont plombé les versions PS4 et Xbox One », explique Green. La Switch 2, avec sa mémoire unifiée et son stockage ultra-rapide, a permis d’éliminer le pop-in des textures – ces apparitions soudaines d’éléments graphiques qui avaient tant frustré les joueurs en 2020. Résultat : Night City défile désormais plus fluidement, que ce soit sur l’écran TV en 1080p (mode qualité ou performance) ou en portable en 720p, grâce au DLSS de NVIDIA.

Autre fierté du studio : l’intégralité du jeu de base et de l’extension Phantom Liberty tient dans la cartouche Switch 2. « Pas de téléchargement supplémentaire, aucun compromis », martèle Green. Une prouesse technique qui contraste avec certains jeux physiques récents, contraints de sacrifier du contenu.

Pour CD Projekt, cette sortie est bien plus qu’un portage. C’est une revanche. En 2020, le lancement calamiteux de Cyberpunk 2077 avait entaché la réputation du studio, obligé de présenter des excuses publiques et de rembourser des milliers de joueurs. Aujourd’hui, avec la Switch 2, le studio prouve qu’il a tiré les leçons du passé. « Nous avons pu nous concentrer sur l’optimisation, pas sur la survie technique », résume Green.

Reste à voir si les joueurs suivront. Mais une chose est sûre : en transformant Night City en expérience nomade, CD Projekt offre à sa création une seconde vie… et à sa réputation, une chance de renaître.