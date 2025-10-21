Days Gone Remastered rejoint le cercle des jeux PS5 éco-responsables

PlayStation continue sur sa lancée écologique. Après Ghost of Yotei, Death Stranding 2 et Demon’s Souls Remake, c’est au tour de Days Gone Remastered de devenir compatible avec le mode économie d’énergie de la PS5.

Une mise à jour minimaliste mais significative

Le patch 1.036.180, déployé sans annonce préalable, ne contient qu’une seule nouveauté mais elle est de taille : l’ajout du précieux mode éco-responsable. Attention, cette mise à jour ne concerne que la version Remastered du jeu, la version PS4 rétrocompatible, elle, n’en bénéficie pas.

Le jeu reste agréable malgré les concessions

Comme pour ses prédécesseurs, l’activation de ce mode entraîne inévitablement quelques sacrifices. La qualité d’image et les performances sont revues à la baisse, probablement une cadence plafonnée à 30 images par seconde, à l’instar de Demon’s Souls Remake.

Mais bonne nouvelle : selon les premiers retours, l’expérience de jeu reste tout à fait correcte. Deacon St. John continue sa route dans un monde post-apocalyptique toujours aussi immersif, même avec ces ajustements techniques.

Comment activer le mode éco-responsable

Dès le lancement du jeu, un message vous proposera d’activer directement le mode. Les plus méticuleux pourront également le paramétrer manuellement via : Réglages / Système / Économie d’énergie.

Avec maintenant quatre jeux compatibles, Sony prouve sa détermination dans sa « Road to Zero ». Reste à savoir quel titre rejoindra prochainement ce cercle très select des jeux éco-responsables.