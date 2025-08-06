Days Gone sur Xbox : le tweet énigmatique de Bend Studio enflamme les spéculations

Un simple emoji en forme de visage au monocle posté par Bend Studio sur X a déclenché une tempête de rumeurs. Les créateurs du jeu culte Days Gone, studio appartenant à Sony, ont vu leur publication cryptique immédiatement interprétée comme l’annonce voilée d’un portage sur Xbox Series. Cette hypothèse s’inscrit dans un contexte stratégique explosif où Sony et Microsoft brouillent les frontières de l’exclusivité.

Un terrain miné par les exclusivités croisées

La spéculation prend racine dans une guerre froide récente entre les deux géants. Helldivers 2, édité par PlayStation Studios, débarque sur Xbox Series ce mois-ci après son succès foudroyant sur PS5. En miroir, Microsoft contre-attaque avec les sorties imminentes de Hellblade 2 et Gears of War: Reloaded sur PS5, brisant des années de logique exclusive. Days Gone lui-même avait ouvert la brèche en 2021 en devenant l’un des premiers blockbusters PS4 à migrer sur PC. Le timing est crucial : en avril 2025, Bend Studio a justement relancé son titre avec Days Gone Remastered sur PS5. Un remaster qui pourrait logiquement viser d’autres plateformes, d’autant que le studio garde le silence sur son prochain projet depuis l’annulation d’un jeu live-service.

Le jeu du chat et de la souris numérique

Face à l’avalanche de questions des joueurs, le compte officiel de Bend Studio a répondu avec un humour teinté de provocation. À un fan s’exclamant « Dis-moi ce que tu penses ! », le studio a rétorqué : « Si tu évoques un emoji au monocle, tu as totalement raison. » Cette pirouette verbale nourrit davantage le mystère sans confirmer ni infirmer la rumeur. Pourtant, les observateurs restent sceptiques : un studio first-party de Sony dévoilerait-il une telle exclusivité via un réseau social ? « Ils cherchent l’attention et ils l’obtiennent », tempère un utilisateur. Le jeu des indices s’apparente à un ballet calculé dans un paysage où chaque camp teste les limites de son rival.

L’illusion ou la révolution ?

Si la perspective d’un Days Gone sur Xbox séduit les joueurs, elle symboliserait surtout un changement tectonique dans l’industrie. Le remaster récent offre une base technique idéale pour un portage, et le succès des précédents échanges cross-plateformes crée un précédent convaincant. Pourtant, aucun indice concret n’étaye cette hypothèse au-delà du teasing social. L’emoji au monocle pourrait tout aussi bien annoncer une mise à jour, un nouveau projet, ou simplement célébrer l’anniversaire du jeu. Dans cette attente fébrile, une certitude demeure : le front mouvant des exclusivités n’a jamais paru aussi poreux.

Les joueurs scrutent désormais le moindre clic de Bend Studio, transformant un smiley en symbole d’un possible armistice numérique. La réponse viendra peut-être d’un nouveau tweet… ou du silence radio.