Des petites surprises sur la Catalogue Playstation Plus

PlayStation a annoncé les offres spéciales du PlayStation Plus pour les Days of Play, comprenant des jeux bonus pour le Catalogue des jeux, des jeux PS VR2, de nouveaux jeux PS2, et bien plus encore. De nombreux titres captivants à découvrir ou redécouvrir !

Jeux du mois de juin

(Disponibles pour tous les abonnés PlayStation Plus le 4 juin dans le cadre de l’offre mensuelle)

AEW Fight Forever

Streets of Rage 4

À noter, EA Sports FC 24 (disponible avec les jeux du mois de mai) restera accessible jusqu’au 18 juin. Profitez-en si ce n’est pas déjà fait.

Le 3 juin, tous les abonnés PlayStation Plus pourront également télécharger un pack Roblox comprenant un avatar pour Felix Freezebeard le yéti.

Jeux bonus pour le Catalogue des jeux, le Catalogue des classiques, PS VR2 et une version d’essai

PlayStation a également dévoilé des jeux bonus pour les Days of Play, en plus des sorties habituelles. Vous trouverez des ajouts au Catalogue des jeux PlayStation Plus* et au Catalogue des classiques*, ainsi que des jeux bonus PS VR2 et une version d’essai*.

Jeux PS VR2

(Disponibles le 6 juin pour les abonnés Premium)

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

Jeux PS2

(Disponibles le 11 juin avec le Catalogue des classiques pour les abonnés Premium)

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

Jeux PS4 et PS5

Enfin, PlayStation a également dévoilé de nouveaux titres disponibles aux dates spécifiées pour le Catalogue des jeux, destinés aux abonnés Extra et Premium :