Deux DLC pour Final Fantasy XVI

Les fans de Final Fantasy XVI seront ravis de savoir que le jeu bien-aimé s’enrichira de deux nouvelles extensions DLC passionnantes. La première, intitulée “Echoes of the Fallen”, également connue sous le nom de “The Magitec War”, est sur le point de sortir sur PlayStation 5 dès ce soir, promettant une expérience épique aux joueurs impatients.

Echoes of the Fallen marque le début d’une série de DLC prévus pour Final Fantasy XVI. La seconde extension, intitulée The Rising Tide, est annoncée pour le printemps 2024 et s’annonce comme un ajout exceptionnel, introduisant la légendaire invocation, Léviathan, qui a été étrangement absente de la campagne principale du jeu.

Léviathan, souvent associé aux précédents opus de la franchise, devient le protagoniste central de The Rising Tide, élargissant l’univers du jeu en présentant une nouvelle intrigue captivante. Les joueurs auront l’opportunité de découvrir une histoire inédite, des alliés inattendus, des défis redoutables et des régions à explorer, faisant de cette extension un ajout essentiel à l’expérience globale de Final Fantasy XVI.

La bande-annonce de Echoes of the Fallen offre un aperçu palpitant de ce qui attend les joueurs dans ce premier DLC. Les images révèlent des environnements magnifiquement conçus, de nouvelles créatures redoutables à affronter et des alliés qui promettent d’ajouter une profondeur intrigante à l’histoire déjà passionnante de Clive Rosfield.

Final Fantasy XVI narre l’épopée de Clive Rosfield, un noble qui, après être devenu esclave, se joint à un mouvement de résistance dirigé par le charismatique Cid. Ensemble, ils luttent pour libérer la classe opprimée des “Porteurs” du monde, ceux dotés de capacités magiques intrinsèques. Malgré la richesse narrative du jeu, certains mystères subsistent, notamment en ce qui concerne la mention du serpent de mer Léviathan, une invocation emblématique des précédents opus, mais qui demeure invisible dans la campagne principale. Cette omission suscite l’espoir parmi les fans que Léviathan fera enfin son apparition dans les futurs DLC.