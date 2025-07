Donkey Kong Bananza : les secrets de développement dévoilés par ses créateurs

À une semaine du lancement sur Nintendo Switch 2, Kazuya Takahashi (directeur) et Kenta Motokura (producteur) lèvent le voile sur les coulisses de ce titre très attendu. Dans une interview exclusive pour IGN, ils révèlent les choix audacieux derrière le rajeunissement de Pauline (13 ans), la technologie de destruction voxel, et l’équilibre délicat entre héritage et modernité.

Pauline réinventée : un pont entre les générations

Le choix surprenant de donner 13 ans à l’icônique Pauline répond à une volonté de « créer un personnage qui connecte nouveaux joueurs et fans historiques ». Takahashi reste mystérieux sur les raisons précises de cet âge : « C’est aux joueurs de le découvrir ». Même ambiguïté pour l’âge de Donkey Kong, laissé délibérément dans le flou pour alimenter les théories. Le redesign du gorille, lui, puise aux sources miyamotoïstes : « Les croquis originaux avaient déjà cette expressivité », confie Motokura, tout en admettant l’influence du film Super Mario sur le modèle 3D.

La révolution voxel : quand la destruction façonne l’aventure

La démolition dynamique des environnements n’est pas qu’un spectacle. « Nous voulions exploiter la force physique de DK comme pilote gameplay », explique Takahashi. La technologie voxel permet une « destruction continue » où chaque effondrement révile des secrets ou ouvre de nouveaux chemins. Un système si gourmand qu’il a motivé le passage de la Switch originale à la Switch 2 : « Les limitations techniques étaient insurmontables », avoue Motokura. Le nouveau hardware permet aussi des innovations comme le contrôle souris pour les attaques vocales de Pauline en coop, ou le mode DK Artist (sculpture de voxels).

Nostalgie vs innovation : le pari risqué de Bananza

L’hommage aux classiques (Donkey Kong Country notamment) se double d’une ambition novatrice. « Nous refusions de nous reposer sur la nostalgie », insiste Motokura. Cet équilibre se retrouve dans le système de progression : les joueurs peuvent orienter leurs compétences vers l’attaque ou la défense, tandis qu’un mode assisté élargit l’accessibilité. Une philosophie qui pourrait redéfinir la saga pour une nouvelle génération, dès le 17 juillet.