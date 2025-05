EA annule Black Panther et ferme son studio

Electronic Arts vient de porter un coup sévère à l’univers des jeux Marvel : le projet Black Panther, en développement depuis près de trois ans, est officiellement annulé. Dans la foulée, le studio Cliffhanger Games, créé spécialement pour ce titre, ferme ses portes. Une décision brutale qui s’inscrit dans une vague de restructurations secouant le géant californien.

Une annonce en cascade

Laura Miele, présidente d’EA Entertainment, en a fait l’annonce ce ce mercredi dans un courriel interne relayé par IGN. « Nous recentrons nos énergies créatives sur des opportunités offrant plus de potentiel de croissance », explique-t-elle. Traduction concrète : les portes de Cliffhanger Games, installé à Seattle, claquent définitivement. L’équipe, qui planchait depuis 2021 sur ce jeu en monde ouvert prometteur dans le Wakanda, se retrouve brutalement dissoute.

« Ce sont des décisions douloureuses qui touchent des collègues avec qui nous avons partagé beaucoup », reconnaît Miele. Les employés licenciés recevront un soutien financier et un accompagnement professionnel – maigre consolation dans un secteur déjà secoué par les coupes budgétaires.

La stratégie choc d’EA

Cette fermeture s’ajoute à une saignée plus large : EA supprime aussi des postes dans ses divisions centrales et mobile, après avoir déjà licencié 300 personnes en avril (dont des équipes de Respawn et Codemasters). La nouvelle feuille de route est désormais cristalline :

Exit les paris créatifs, place aux valeurs sûres. Battlefield, The Sims, Skate et Apex Legends deviennent les piliers incontestés. Seuls quelques titres à licence survivent au tri sévère : Iron Man (chez Motive Studio), le prochain Star Wars: Jedi 3, et le nouveau Mass Effect. Les titres EA Sports, eux, restent intouchables – leur rentabilité les met à l’abri.

L’accord Marvel en eaux troubles

L’annulation jette une ombre sur le partenariat tripartite entre EA et Marvel. Sur les trois jeux prévus, seul Iron Man résiste encore. Le mystérieux troisième projet, jamais dévoilé, voit désormais son avenir compromis. Ironie du sort : Marvel 1943: Rise of Hydra (où Black Panther apparaît), développé par Skydance et édité par Plaion, échappe lui à la purge – sa sortie est toujours prévue pour 2026.

Le rêve Wakandais envolé

Pour les fans, c’est une double déception. Le projet de Cliffhanger Games nourrissait les espoirs d’une plongée ambitieuse dans l’Afrique futuriste de T’Challa. Après des années de silence, c’est par un communiqué sec que s’éteint le royaume. Un symbole cruel de l’industrie actuelle : même les licences les plus populaires peuvent être sacrifiées sur l’autel de la rentabilité immédiate.