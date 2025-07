EA Sports FC 26 dévoile son premier trailer : une révolution gameplay inspirée par les fans

Electronic Arts a officialisé EA Sports FC 26 avec un trailer explosif, mêlant séquences gameplay et annonces stratégiques. Le géant du jeu vidéo mise sur une double philosophie de jeu inédite : un mode arcade au rythme effréné pour les amateurs d’action pure, et une expérience hyper-réaliste simulant les subtilités tactiques du vrai football. Cette bifurcation créative répond directement aux demandes de la communauté, placée au cœur du processus de développement.

Agilité et fluidité au rendez-vous

Le trailer démontre des avancées techniques majeures : les joueurs bénéficient d’une agilité décuplée dans les changements de direction, tandis que les dribbles gagnent en précision et en naturel. Le système de passes a été entièrement retravaillé pour plus de cohérence, et l’endurance des athlètes influence désormais le rythme des matchs sans en briser le flux – même en fin de partie. Ces ajustements, couplés à un moteur physique optimisé, transforment chaque duel en ballet technique organique, où chaque touche de balle compte.

Couverture star et déploiement multi-plateforme

Sans surprise, Jude Bellingham partage l’affiche avec la prodige allemande Jamal Musiala, symbolisant le passage de flambeau entre deux générations dorées. Le jeu arrivera sur PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Switch 2 dès le 26 septembre 2025. Une sortie synchronisée sur 7 plateformes, un pari audacieux qui promet une expérience unifiée – notamment sur la Switch 2 où EA vise une parité technique avec les versions next-gen.