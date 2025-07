EA Sports FC 26 : le guide ultime avant la révélation officielle

Electronic Arts s’apprête à dévoiler officiellement EA Sports FC 26, avec une présentation attendue ce mercredi 16 juillet selon des fuites concordantes. Les réseaux sociaux de la franchise affichent déjà le nouveau logo, confirmant le lancement de la campagne promotionnelle. Un teaser trailer précédera une révélation complète du gameplay et des modes de jeu courant août.

Portrait et éditions

Jude Bellingham, milieu de terrain du Real Madrid, ornera à nouveau la couverture de l’édition standard, suite à un contrat pluriannuel avec EA. L’édition Ultimate adoptera quant à elle une approche collective, mettant en scène le joueur anglais aux côtés d’une joueuse, d’un entraîneur et d’une légende du football. Deux versions seront proposées :

L’édition standard (physique/digitale) sur toutes plateformes

L’édition Ultimate (exclusivement digitale) avec un accès anticipé de 7 jours, incluant 6 000 FC Points, 2 évolutions, un passe de saison premium et un icône évolutif inédit.

Licences et nouveautés gameplay

Le jeu récupérerait les licences officielles de l’AS Roma, du Naples, du Bayern Munich et de la Liga MX, tandis que la Juventus, l’Inter et l’AC Milan resteraient exclusifs à eFootball. Les fuites évoquent plusieurs innovations :

Réalisme accru dans les modes hors-ligne

Système de gardien jouable dans le mode Rush

Nouveaux styles de jeu et compétences en Ultimate Team

Arrivée d’icônes comme Ibrahimović, Iniesta, Kroos et Marcelo

EA Sports dément cependant l’intégration d’un monde ouvert, bien que des tests internes aient eu lieu. Cette fonctionnalité pourrait émerger dans EA FC 27.

Plateformes et calendrier

Le jeu sortira le 26 septembre 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC (Origin/Steam/Epic). L’édition Ultimate permettra un accès dès le 19 septembre. Les tarifs restent stables :

79.99€ (PS5/Xbox Series/PC)

69.99€ (PS4/Xbox One)

59.99€ (Switch)

EA promet une optimisation poussée sur Switch 2 pour rivaliser avec les versions next-gen, suite aux critiques sur les précédentes adaptations.

Cette annonce intervient après la victoire de Chelsea en Coupe du Monde des Clubs, marquant le redémarrage de la saison footballistique. Le développement implique principalement EA Sports, épaulé par Codemasters et d’autres studios satellites.