Elden Ring sur Switch 2 : la date officielle imminente ?

L’organisme de classification américain ESRB vient d’attribuer une cote « Mature 17+ » à Elden Ring: Tarnished Edition pour Nintendo Switch 2. Cette étape réglementaire, traditionnellement synonyme de sortie imminente, place désormais tous les regards sur le Bandai Namco Summer Showcase de mercredi prochain. L’annonce officielle de la date y est fortement attendue.

Une édition enrichie en approche

La version Switch 2 intégrera l’intégralité du contenu existant — jeu de base et extension Shadow of the Erdtree — tout en y ajoutant des exclusivités substantielles. Deux nouvelles classes débarqueront, accompagnées d’armures inédites et de skins pour la monture Torrent. Ces contenus seront également proposés en DLC payant sur les autres plateformes, mais figureront nativement dans cette édition Switch 2.

Défis techniques et partenariat stratégique

Le portage sur la console hybride soulève des interrogations techniques, notamment sur la stabilité du framerate face aux performances exigeantes du titre. Parallèlement, FromSoftware confirme son engagement sur la plateforme avec The Duskbloods, jeu exclusif Switch 2 prévu pour 2026. Ce titre PvPvE, inspiré de Bloodborne, proposera des combats à 8 joueurs dans un univers vampirique.

Prochaines étapes clés

La communauté est en alerte pour le showcase Bandai Namco, où les détails techniques et la date précise devraient être dévoilés. Avec plus de 28 millions de ventes mondiales, l’arrivée d’Elden Ring sur Switch 2 représente un jalon majeur pour la console, combinant portabilité et expérience complète dans ce qui s’annonce comme l’édition définitive du chef-d’œuvre de Miyazaki.