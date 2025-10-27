Final Fantasy 13 aurait déjà innové là où Clair Obscur fait parler

Le directeur de la trilogie Final Fantasy 7 Remake, Naoki Hamaguchi, observe avec un œil à la fois bienveillant et amusé l’enthousiasme autour du système de combat de Clair Obscur: Expedition 33. Si le jeu de Sandfall Interactive est salué comme une brillante renaissance du RPG au tour, le créateur japonais y reconnaît des mécaniques qu’il avait lui-même explorées il y a plus de dix ans.

« Quand j’ai vu Clair Obscur, je me suis dit : c’est ce que nous avions fait dans Lightning Returns », confie Hamaguchi dans une interview au VGC. Le système de combat qui permet d’esquiver ou de bloquer les attaques ennemie plutôt que d’attendre passivement son tour, présenté comme une innovation par de nombreux joueurs, lui rappelle en effet étrangement le dernier volet de sa trilogie Final Fantasy 13.

Le directeur ne remet pas en cause les qualités du jeu, bien au contraire. « Le système de combat mérite les éloges qu’il reçoit, c’est l’une des raisons qui font de Clair Obscur un bon jeu. » Mais il regrette que cette focalisation sur les mécaniques de combat éclipse les autres qualités du titre.

Cette situation démontre clairement que certaines innovations sont redécouvertes des années plus tard, souvent par de nouveaux studios qui les réinterprètent avec fraîcheur. Clair Obscur réussit là où Final Fantasy 13 avait peut-être échoué : rendre ces mécaniques accessibles et séduisantes pour un public moderne.

Hamaguchi conclut avec philosophie : les joueurs gagneraient à regarder au-delà du système de combat pour apprécier Clair Obscur dans toute sa richesse. Un conseil qui vaut aussi, peut-être, pour reconsidérer l’héritage parfois sous-estimé de Final Fantasy 13.