Final Fantasy IX Remake : le rêve en suspens à l’heure des 25 ans

Alors que Square Enix déploie les festivités pour le quart de siècle du chef-d’œuvre, l’ombre d’une annulation plane sur le projet le plus convoité. D’après Nate the Hate, source crédible derrière des révélations sur la PS5 Pro et la Switch 2, Final Fantasy IX Remake aurait rencontré des difficultés insurmontables il y a un mois, au point de frôler la cancellation. Si l’information reste à confirmer, elle écorne cruellement les célébrations officielles – vidéo hommage, collaborations et appel aux fan-arts jusqu’en octobre. Un contraste saisissant avec l’optimisme né des fuites NVIDIA de 2021, qui évoquaient déjà un remake exclusif PS5 devenu multiplateforme.

Pourquoi Final Fantasy IX Remake résiste aux rumeurs

Malgré l’alerte de l’insider, plusieurs indices entretiennent l’espoir. Des sources anonymes affirmaient récemment que le système de combat tour par tour du Final Fantasy IX Remake était finalisé, une avancée majeure qui cadre mal avec une annulation brutale. L’abandon de la série animée par CyberGroup, initialement liée au projet, pourrait aussi signaler un recentrage des efforts sur le jeu lui-même. Et si les doutes de Naoki Yoshida (« adapter une telle ambition relève du quasi-impossible ») refroidissent l’enthousiasme, ils rappellent aussi l’ampleur du défi – expliquant les silences prolongés de Square Enix. Dans ce brouillard, les célébrations du 25ᵉ anniversaire ressemblent autant à un adieu qu’à une opération séduction.

L’impossible équation de Square Enix

Le destin de Final Fantasy IX Remake illustre un dilemme cornélien pour l’éditeur japonais. Comment ressusciter un monument du JRPG sans trahir son âme, alors que le succès de FFVII Remake a placé la barre vertigineusement haut ? La réponse pourrait se nicher dans les limbes du développement : selon Nate the Hate, le projet aurait été « réévalué » plutôt que purement annulé – signe d’un éventuel reboot ou changement de direction créative. En attendant, Square Enix mise sur la nostalgie : l’original reste accessible pour 19,99$ sur Switch, ultime recours pour les fans impatients. Reste à savoir si cette consolation suffira face au rêve brisé d’une aventure de Zidane et Garnet réinventée pour l’ère moderne.