Final Fantasy IX : un artwork anniversaire qui ravive le rêve d’un remake

Coup de projecteur sur Famitsu ce mois-ci : la mythique revue japonaise dévoile un artwork exclusif pour les 25 ans de Final Fantasy IX. On y découvre Zidane, silhouette acrobatique perchée sur des ruines mystérieuses, dominant un Vivi pensif. Une petite « bombe » visuelle qui fait immédiatement fantasmer les fans : et si c’était l’avant-goût du remake tant attendu ? Patience… Square Enix ne souffle mot d’un tel projet pour l’instant.

Anniversaire en trois actes

Comme un bon scénario de RPG, les célébrations se déroulent par étapes. Le Japon a ouvert le bal le 7 juillet, jour anniversaire de la sortie originale. L’Amérique du Nord prendra le relais en novembre. Quant à l’Europe, elle devra patienter jusqu’en 2026 pour souffler ses bougies, un décalage qui pique un peu, mais laisse le temps de savourer l’attente.

Le remake, entre espoir et désillusion

Le suspense reste entier. D’un côté, les vieilles fuites NVIDIA resurgissent dans les mémoires. De l’autre, l’insider Nate the Hate jette un froid : selon ses dernières vérifications, le projet serait à l’arrêt. Square Enix ? Silence radio. Les communautés oscillent entre excitation devant le nouvel art et inquiétude.

En attendant un hypothétique retour, une bonne nouvelle : le jeu original est en promo choc à -70% sur PS4, PS5 et Xbox. Une aubaine pour les nouveaux joueurs ou ceux qui rêvent de revivre l’aventure. « C’est le parfait remède à l’attente », confie un fan sur Reddit.

La question qui taraude tout le monde : pourquoi cet artwork maintenant ? Dans les rédactions spécialisées, on guette la moindre fuite. Et dans les forums, on s’arrache déjà la nouvelle édition de Famitsu. Le débat est relancé : simple hommage… ou teaser discret ? Réponse peut-être dans les pages du magazine.