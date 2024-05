Final Fantasy VII Rebirth et Final Fantasy 16 déçoivent

Square Enix se trouve à un carrefour critique. Les récentes performances de vente de ses titres phares, Final Fantasy 16 et Final Fantasy 7 Rebirth, ainsi que le jeu moins connu Foamstars, ont soulevé des questions sur la direction future de l’entreprise et sa capacité à s’adapter aux tendances actuelles du marché.

Final Fantasy 16 avait bien démarré

Final Fantasy 16 a démarré avec force, atteignant des ventes de 3 millions d’unités. Cependant, cette réussite initiale n’a pas été maintenue, et le jeu n’a pas atteint les objectifs de vente de l’exercice financier, malgré un bon départ. Square Enix n’a pas fourni de mises à jour depuis l’annonce des ventes initiales, laissant planer un voile de mystère sur les chiffres actuels.

Toujours pas de chiffres concernant Final Fantasy VII Rebirth

De leur côté, Final Fantasy 7 Rebirth et Foamstars ont également connu des débuts en deçà des attentes internes, sans atteindre les objectifs de vente escomptés. Square Enix n’a pas divulgué de chiffres de vente pour ces jeux, ce qui souligne une tendance de résultats mitigés.

Néanmoins, l’entreprise reste confiante dans la capacité de Final Fantasy 16 à réaliser ses objectifs sur le plan de vente de 18 mois et considère que les ventes de Rebirth et Foamstars ne sont pas nécessairement mauvaises selon Takashi Kiryu dans des propos relayés par Bloomberg.

Une réorganisation pour relancer Square Enix

En réponse à ces défis, Square Enix a entrepris une réorganisation significative, divisant ses équipes de développement en cinq équipes de console et une équipe de jeu pour smartphone. Cette initiative vise à promouvoir un partage plus efficace des connaissances et des compétences en matière de création de jeux, tout en cherchant l’équilibre optimal entre la créativité individuelle et la discipline organisationnelle.

De plus l’entreprise vise désormais à se concentrer sur la qualité plutôt que la quantité mais surtout sur les jeux cross plateformes. Une décision qui démontrer que l’exclusivité Playstation était une vraie épine dans le pied de Square Enix qui souhaite désormais s’en débarrasser.