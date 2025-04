Final Fantasy VII Rebirth sur Nintendo Switch 2?

Les fans de Final Fantasy VII peuvent souffler : leur saga fétiche n’a peut pas être pas fini de voyager. Alors que Final Fantasy VII Remake Intergrade s’apprête à poser ses valises sur la Nintendo Switch 2, une rumeur persistante laisse entrevoir l’arrivée de Rebirth, le deuxième volet de la trilogie, sur la console hybride en 2026. De quoi réjouir les joueurs nomades… et relancer les spéculations sur l’avenir de la licence.

Tout commence par un tweet énigmatique de Naoki Hamaguchi, directeur de Rebirth et figure clé de la trilogie Remake. « Nous sommes ravis de proposer FFVII REMAKE aux fans Nintendo. Nous espérons poursuivre le développement de la série », glisse-t-il, sans autre précision. Une phrase suffisante pour enflammer les réseaux. Car dans l’ombre, les indices s’accumulent : l’insider Nate the Hate, connu pour ses fuites précises, assure que Rebirth débarquera sur Switch 2 et Xbox en 2026. Un scénario crédible, tant Square Enix semble désireux d’élargir son audience après des années d’exclusivité PlayStation.

Midgar dans la poche, Gaia en ligne de mire

La nouvelle stratégie de l’éditeur japonais se dessine clairement. En adaptant Remake Intergrade à la Switch 2 – avec gyroscope et mode portable –, Square Enix mise sur la polyvalence de la console. Un rêve pour les nostalgiques du FFVII original, sorti sur PlayStation… portable en 1997.

Mais le vrai défi viendra avec Rebirth. Conçu pour exploiter la puissance de la PS5, le jeu devra s’adapter aux spécificités techniques de la Switch 2. « Les développeurs ont optimisé Remake sans sacrifier l’expérience. Pour Rebirth, ils devront redoubler de créativité », analyse un expert du secteur. Un pari risqué, mais nécessaire pour toucher les futurs propriétaires de la Nintendo Switch 2.

Xbox en embuscade, PlayStation en vigie

Dans cette partie d’échecs multiplateforme, Microsoft n’entend pas rester spectateur. Selon Nate the Hate, Final Fantasy VII Remake Intergrade serait sur le point d’être annoncé pour Xbox Series, probablement lors d’un Partner Preview cet automne. Quant à Rebirth, son arrivée en 2026 sur les consoles vertes semble actée. Une double offensive qui pourrait s’étendre à Final Fantasy XVI, dont la sortie Xbox serait « en discussion active ».

Reste une inconnue : comment Sony réagira-t-il ? Si l’exclusivité temporaire des épisodes Remake a boosté les ventes de PS5, le géant japonais pourrait voir d’un mauvais œil cette dilution de sa franchise-phare. « Tout dépend des contrats signés. Mais Square Enix a clairement besoin de maximiser ses revenus après des résultats en demi-teinte », souligne un analyste financier.

Nostalgie vs modernité : l’équilibre parfait

En ouvrant sa trilogie à de nouvelles plateformes, Square Enix joue plus qu’un portage technique : il réinvente l’héritage d’un monument du jeu vidéo. Entre ceux qui ont découvert Cloud Strife sur PS1 et les jeunes joueurs habitués au gameplay dynamique de Rebirth, la série Remake devient un pont entre les générations.

Alors que 2026 semble loin, les annonces s’enchaînent déjà. Prochain arrêt : le Xbox Partner Preview, où Square Enix pourrait officialiser l’arrivée de Remake sur Xbox. Ensuite ? Peut-être une nouvelle bande-annonce pour le troisième volet de la trilogie, qui achèvera cette réinvention ambitieuse. Une certitude : l’aventure Final Fantasy VII, 27 ans après son lancement, n’a jamais semblé aussi vivante. Et Cloud, lui, n’a pas pris une ride.