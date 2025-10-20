Final Fantasy VII Remake : la troisième partie sera plus concise

Alors que l’attente des fans grandit pour le troisième et dernier volet de la trilogie Final Fantasy VII Remake, le directeur Naoki Hamaguchi lève un coin du voile sur les orientations du projet. Face aux retours mitigés concernant la structure narrative de Rebirth, l’équipe de développement travaillerait à un équilibre différent pour conclure la saga.

Un rythme qui avait divisé

Certains joueurs s’étaient plaints de la longueur de certaines sections du deuxième opus, pointant du doigt des zones comme Costa Del Sol. Interpellé sur ce sujet, Hamaguchi apporte une réponse mesurée : « Je ne pense pas sincèrement que ces sections aient été rendues plus longues que nécessaire. »

Le directeur avance une explication qui en dit long sur les habitudes de jeu contemporaines : « Aujourd’hui, les joueurs ont tellement de choses à faire et de jeux auxquels jouer qu’ils ressentent parfois cette pression d’avancer rapidement. »

Entre écoute et conviction

Pourtant, malgré ses réserves sur le bien-fondé de ces critiques, Hamaguchi assure que son équipe en tient compte pour le troisième opus. « Nous cherchons un équilibre dans la distribution des arcs narratifs pour garantir un jeu plus concis », promet-il.

Cette recherche d’équilibre s’annonce comme un véritable défi pour les développeurs, tiraillés entre la fidélité à l’œuvre originale, l’expansion de l’univers et les attentes changeantes des joueurs.

La pression d’une conclusion réussie

Le directeur affiche une confiance sereine dans la capacité de son équipe à livrer une conclusion mémorable. Il n’hésite pas à décrire le futur jeu comme « celui que les fans attendent », laissant entendre qu’il saura combler les attentes.

Alors que les deux premiers volets s’apprêtent à perdre leur exclusivité pour débarquer sur PC, Xbox et Switch 2, tous les regards se tournent vers cette ultime partie qui devra concilier l’héritage du chef-d’œuvre de 1997 et les ambitions de la trilogie moderne. Le pari n’est pas simple, mais Hamaguchi semble avoir sa feuille de route.