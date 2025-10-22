Final Fantasy VII Remake : Un DLC ou un quatrième jeu après la fin?

Alors qu’on pensait tourner la page avec le troisième volet de Final Fantasy VII Remake, le directeur Naoki Hamaguchi nous fait miroiter d’autres horizons. Dans un récent échange, il a laissé entendre que l’aventure pourrait bien continuer après la trilogie.

« On avait bien envisagé un DLC pour Rebirth, comme on l’avait fait avec Yuffie », nous confie Hamaguchi. « Mais de vous à moi, on s’est dit que les joueurs attendaient surtout la fin de l’histoire. Alors on a mis toute notre énergie dans le troisième volet. »

Pourtant, une fois la trilogie achevée, les cartes pourraient être rebattues. « On regarde sérieusement toutes les options : du contenu en plus, pourquoi pas un nouveau jeu… Tout est sur la table », glisse le directeur. De quoi imaginer Square Enix s’attaquer à Advent Children ou à Dirge of Cerberus.

En attendant, le calendrier est bien chargé : le premier Remake débarque sur Switch 2 et Xbox Series en janvier, suivi de Rebirth. Quant au troisième opus, il sortira partout en même temps.

La fin de la trilogie se rapproche, mais visiblement, ce n’est qu’un au revoir. Les fans peuvent se réjouir : l’univers de Final Fantasy VII n’a pas fini de nous émerveiller.