Game Awards 2024: Le créateur de Balatro heureux de sa nomination

Le créateur de Balatro a récemment exprimé sa gratitude envers la communauté de joueurs pour les cinq nominations de son jeu aux Game Awards 2024, dont la prestigieuse catégorie du Jeu de l’Année. Cependant, loin de se concentrer uniquement sur son propre succès, LocalThunk, le développeur solo derrière ce roguelike de poker, a également voulu mettre en lumière d’autres jeux indépendants qui méritent d’être joués. À travers un message sur Reddit, il a demandé à la communauté de ne pas oublier ces titres moins connus, mais tout aussi intéressants.

Il a tenu à souligner que, bien que Balatro ait reçu une reconnaissance importante, ce n’est pas uniquement grâce à lui. Il considère ces nominations comme une victoire pour toute la communauté indie. “Je me sens géné de parler de ces nominations comme si c’étaient ‘mes’ prix”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il se sentait plus comme le porte-voix de l’effort collectif derrière le jeu.

Ce n’est pas la première fois que LocalThunk soutient d’autres développeurs. Lors du Steam Next Fest, il avait déjà recommandé deux jeux indépendants qu’il considérait comme “spéciaux”. En publiant ce message, il a aussi mentionné des titres comme Arco, Ballionaire, StarVaders, Nova Drift, Animal Well, Dungeons and Degenerate Gamblers, et Rack and Slay, en leur donnant la visibilité qu’ils méritent. “Donnez-leur une chance, mettez-les dans vos wish-list, offrez-les à un ami”, a-t-il encouragé ses abonnés.

LocalThunk a également partagé que ces jeux sont non seulement excellents mais aussi créés par des personnes passionnées, tout comme Balatro. À ses yeux, l’important n’est pas de se concentrer sur un seul jeu, mais d’encourager l’ensemble de l’industrie à se soutenir mutuellement. Loin des projecteurs, des développeurs talentueux créent des expériences uniques qui, malgré leurs qualités, ne reçoivent pas toujours l’attention qu’elles méritent.

En remerciant les joueurs pour leur soutien, le créateur de Balatro a rappelé que cette reconnaissance est le fruit d’une véritable communauté de passionnés. Il n’y a pas de place pour l’égo dans cet univers : chaque succès doit être partagé. Si Balatro est aujourd’hui sous les feux des projecteurs, cela n’empêche pas LocalThunk de rester humble et de mettre en avant ceux qui, comme lui, travaillent sans relâche pour offrir des expériences de qualité. Le message est clair : soutenons tous les jeux indépendants, car chaque titre a une valeur, chaque créateur mérite une chance de briller.