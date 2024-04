Ghost of Tsushima : Director’s Cut arrivera sur PC avec intégration des trophées

La version PC tant attendue de Ghost of Tsushima : Director’s Cut s’apprête à débarquer avec une intégration profonde dans l’écosystème PlayStation. Prévue pour le 16 mai, cette version offrira une expérience de jeu améliorée, avec des fonctionnalités spécialement conçues pour les joueurs PC, tout en maintenant une connexion fluide avec les joueurs PlayStation.

L’une des caractéristiques les plus notables de cette version PC est l’intégration du compte PlayStation Network (PSN). Bien que facultative, cette intégration permettra aux joueurs PC de profiter pleinement du mode Legends, en jouant avec des amis sur PS5 et PS4, tout en conservant leurs progrès et leur liste d’amis existants.

Une autre fonctionnalité très attendue est l’intégration des trophées. Les joueurs PC pourront désormais débloquer des trophées, avec une liste commune à celle disponible sur PlayStation 5. Cela signifie que les joueurs PC pourront se mesurer aux joueurs PlayStation dans la course aux trophées, offrant ainsi une expérience de jeu plus enrichissante et compétitive.

En prévision de son lancement, les développeurs ont partagé les configurations système requises pour Ghost of Tsushima : Director’s Cut sur PC. Ces configurations garantiront aux joueurs PC une expérience de jeu fluide et immersive, en tirant pleinement parti des performances de leur matériel.

Ghost of Tsushima : Director’s Cut sur PC promet donc d’être une expérience de jeu inoubliable, avec des fonctionnalités spécialement conçues pour les joueurs PC, tout en maintenant une intégration harmonieuse avec l’écosystème PlayStation.