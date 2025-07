Ghost of Yotei dévoile 20 minutes de gameplay et une PS5 collector

Sony et Sucker Punch ont dévoilé 20 minutes de gameplay inédit de Ghost of Yotei lors d’un State of Play exclusif, confirmant sa sortie le 2 octobre sur PS5. Le jeu plonge les joueurs dans la peau d’Atsu, une mercenaire déchirée par la vengeance après le massacre de sa famille par les « Six de Yotei ». Inspirée des onryō (esprits vengeurs du folklore japonais), son histoire s’articule autour de flashbacks interactifs déclenchés d’un simple bouton, tissant une narration organique au fil des combats et de l’exploration d’Ezo, une région fictive aux paysages glacés.

Liberté absolue et combat tactique : la signature renouvelée de Sucker Punch

Le monde ouvert de Ghost of Yotei éclipse ses prédécesseurs par sa liberté radicale. « Le jeu ne vous bousculera jamais », insiste Jason Connell, directeur créatif. Les joueurs escaladent les falaises au grappin, dévalent les pentes en glisse aérienne, et découvrent des sanctuaires secrets débloquant des compétences. La quête de vengeance s’enrichit d’un système de cartes de jeu obtenues en interrogeant les ennemis : ces cartes personnalisent les quêtes secondaires, transformant chaque partie en récit unique.

Côté combat, Atsu rompt avec les codes des samouraïs. Mercenaire pragmatique, elle manie un arsenal hybride : katanas, lances, kusarigamas (faux à chaîne), et même des doubles lames pour la mêlée, complétés par des armes à distance comme le taneshigama ou des kunais. Les affrontements, chorégraphiés comme dans les films de Kurosawa, deviennent des duels tactiques où les ennemis peuvent vous désarmer ou changer d’arme. À ses côtés, un loup mystérieux et des alliés recrutés forment sa « meute », interagissant dans des campements mobiles où ils proposent quêtes, conseils ou améliorations.

Personnalisation, hommages cinématographiques et PS5 collector

La personnalisation dépasse Ghost of Tsushima : masques, armures et accessoires modifient l’apparence et le style de jeu (furtif, combat ou hybride). L’expérience audiovisuelle atteint des sommets avec la bande-son de Toma Otowa (déjà en streaming), jouée sur instruments traditionnels. Trois modes spéciaux rendent hommage au cinéma nippon : le mode Kurosawa (noir et blanc, grain cinéma), le mode Takashi Miike (sang, boue et caméra ultra-serrée), et le mode Shinichiro Watanabe (esthétique épurée et bande-son lo-fi du créateur de Samurai Champloo).

Pour couronner le tout, Sony annonce deux PS5 édition limitée (disponibles le 2 octobre) :

Modèle « Lumière d’Hiver » : carcasse blanche ornée de motifs dorés évoquant le givre et les forêts d’Ezo.

: carcasse blanche ornée de motifs dorés évoquant le givre et les forêts d’Ezo. Modèle « Ombre Vengeresse » : finition noire rehaussée de gravures rouges symbolisant la quête d’Atsu.

Les manches DualSense assortis et les coques interchangeables seront vendus séparément, permettant aux joueurs d’immerger leur setup dans l’univers du jeu.