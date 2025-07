Ghost of Yotei dévoilera son gameplay dans un State of Play exclusif

PlayStation a officialisé un State of Play entièrement dédié à Ghost of Yotei, le prochain blockbuster exclusif PS5 signé Sucker Punch Productions. L’événement se tiendra ce jeudi 10 juillet à 19h00 et promet 20 minutes de gameplay inédit. Cette présentation spéciale, confirmée sur le blog officiel et les réseaux sociaux, offrira une immersion approfondie dans l’univers glacial du Japon féodal, où se déroule la quête de vengeance d’Atsu, 300 ans après l’épopée de Ghost of Tsushima.

Une plongée tactique dans l’antre du Japon féodal

Animé par les vétérans Jason Connell et Nate Fox – directeurs créatifs du studio et « ambassadeurs de Tsushima » – ce showcase dévoilera des séquences d’exploration dans les paysages enneigés, des combats redessinés mettant en scène le nouvel arsenal de l’héroïne, et des mécaniques de personnalisation inédites. Les développeurs ont teasé des minijeux stratégiques – dont le fameux défi de sake – ainsi qu’un système de désarticulation poussant le réalisme des affrontements. « Nous montrerons comment Atsu incarne une philosophie du combat différente : plus agile, plus imprévisible, véritable fantôme dans la tempête », ont-ils précisé. La diffusion simultanée sur YouTube et Twitch permettra aux fans de scruter chaque détail avant la sortie mondiale du jeu, prévue le 2 octobre 2025.

L’héritage Sucker Punch en point de mire

La présence de Nate Fox, pilier historique du studio depuis l’ère inFamous, alimente les spéculations sur l’avenir des franchises culte de PlayStation. Si le State of Play se concentrera intégralement sur Ghost of Yotei, l’ombre de ses précédents succès plane : ce nouvel opus représente un pari ambitieux pour consolider l’héritage du studio après le triomphe critique de Tsushima. Avec son édition collector déjà révélée – comprenant une statuette d’Atsu et un katana ornemental – et son statut de dernier exclusif majeur PS5 de 2025, l’événement s’annonce comme un moment charnière pour les joueurs en quête d’aventures narratives et tactiques. Un rendez-vous à ne pas manquer pour qui veut comprendre comment Sucker Punch réinvente la saga dans le froid mordant de l’île de Yotei.