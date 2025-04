Ghost of Yotei : Un ex-responsable de PlayStation a joué au jeu et se veut optimiste

Alors que l’attente monte pour Ghost of Yotei, la suite tant attendue de Ghost of Tsushima, un ancien cadre de PlayStation apporte de précieux éclairages. Shuhei Yoshida, figure emblématique de Sony et ancien président de PlayStation Indies, a récemment confié avoir testé le jeu en développement. Ses déclarations, relayées lors d’un podcast Easy Allies, soulignent un projet solide et abouti, de quoi affoler les attentes.

Un gameplay « intuitif » et une stabilité exemplaire

Dans ses échanges, Yoshida n’a pas mâché ses mots : « Naughty Dog et Sucker Punch ont toujours ce talent pour rendre le jeu naturel, presque instinctif. On en oublie de tenir la manette. » Un compliment de taille, venant d’un homme qui a supervisé des dizaines de projets PlayStation.

Mais le plus rassurant vient de l’état du jeu. Selon lui, Ghost of Yotei serait déjà « jouable et stable » dès les phases précoces de développement. « Le jeu ne plante jamais, même quand ils modifient en profondeur le système de combat. C’est impressionnant », a-t-il ajouté, laissant entendre que Sucker Punch peaufine les mécaniques avec rigueur.

Un combat en évolution, une identité préservée

Si Yoshida évoque des changements répétés dans le système de combat, il insiste sur une cohérence maintenue. « Ils expérimentent, mais sans jamais sacrifier la fluidité. » De quoi espérer des innovations tout en conservant l’ADN du premier opus, acclamé pour ses duels au sabre et son approche tactique.

Reste à savoir si ces ajustements incluront des éléments inédits, comme des styles de combat ou des interactions environnementales plus poussées. Les fans spéculent déjà sur un possible système de stances élargi ou une intégration renforcée du stealth.

2025 : une sortie dans un contexte concurrentiel

Prévu pour 2025 sur PS5, Ghost of Yotei devra se distinguer dans un paysage déjà riche en titres historiques (Assassin’s Creed Shadows, Rise of the Ronin). Mais Yoshida se veut confiant : « Sucker Punch ne suit pas les modes. Ils créent leur propre voie. » Une référence à la patte narrative unique du studio, qui avait transfiguré l’invasion mongole en poésie interactive avec Tsushima.

Avec ces révélations, l’excitation grimpe d’un cran. Si Sucker Punch garde le silence sur l’intrigue et le cadre historique (probablement situé durant une période féodale tumultueuse), les indices s’accumulent : des rumeurs évoquent une exploration élargie, des choix moraux plus complexes et une immersion accentuée grâce aux capacités de la PS5.

En attendant, Yoshida a jeté un pavé dans la mare : Ghost of Yotei ne serait pas qu’une suite – mais une évolution. Et si les samouraïs de Sucker Punch réinventaient une nouvelle fois l’art du open-world ? Réponse dans les mois à venir.