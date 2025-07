Ghost of Yotei : une aventure indépendante de Tsushima

Les joueurs pourront aborder Ghost of Yotei sans aucune connaissance préalable de la saga. Nate Fox, directeur créatif chez Sucker Punch, a confirmé dans un entretien avec Game Informer que ce nouvel opus propose une histoire totalement indépendante de Ghost of Tsushima. « C’est une suite spirituelle. Vous n’avez pas besoin d’avoir joué au premier volet pour comprendre Ghost of Yotei », précise-t-il.

Cette approche s’explique par le décalage historique entre les deux titres : quand Tsushima se déroulait en 1274 durant l’invasion mongole, Yotei plonge les joueurs en 1603 dans la région d’Ezo (actuelle Hokkaido). Trois siècles séparent ces récits, permettant une immersion immédiate sans références obligatoires.

Même essence, nouvelle légende

Si l’univers conserve des thèmes similaires – notamment la figure du « fantôme » -, le protagoniste Atsu incarne une dynamique nouvelle. « Les habitants la considèrent comme une Onryō (esprit vengeur) car elle survit dans sa quête de vengeance, devenant une légende vivante », explique Fox. Cette construction narrative parallèle offre une expérience familière mais inédite, où la réputation du personnage précède ses actions dans les terres sauvages du Nord japonais.

Le gameplay s’ancre dans cette identité : jouant sur les mécaniques de monde ouvert qui ont fait le succès de la saga, le titre mise sur l’exploration organique et les combats tactiques tout en développant un système de notoriété spécifique à l’héroïne.

Rendez-vous en octobre

Prévu le 2 octobre 2025 en exclusivité PS5, Ghost of Yotei propose d’incarner Atsu traquant les six hors-la-loi responsables du massacre de sa famille. Une quête vengeresse au cœur des paysages glacés d’Hokkaido, où neige éternelle et forêts profondes deviendront les alliés ou ennemis de cette héroïne déterminée.

« Nous voulions créer une expérience immédiatement accessible tout en honorant l’ADN de la saga. La vengeance d’Atsu est un nouveau départ passionnant »

Nate Fox, directeur créatif

Avec cette approche, Sucker Punch offre une porte d’entrée idéale pour les nouveaux venus tout maintenant la profondeur attendue par les fans. L’aventure attend tous les samouraïs d’un jour le 2 octobre.