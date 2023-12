God of War Ragnarök Valhalla : Kratos est de retour avec un DLC gratuit

Un an après la sortie épique de God of War Ragnarök, Kratos, le guerrier spartiate emblématique, est prêt à faire son grand retour avec un nouveau DLC gratuit intitulé “Valhalla”. Annoncé lors de la cérémonie prestigieuse des Game Awards 2023, ce contenu additionnel promet une expérience de jeu inédite, mêlant les combats féroces caractéristiques de la série à une structure inspirée du genre rogue-lite.

Une suite logique : Ragnarök, puis Valhalla :

Après les événements cataclysmiques de Ragnarök, Kratos se prépare à affronter une nouvelle facette de son destin. Le DLC Valhalla plonge les joueurs dans une aventure qui explore le concept du Valhalla nordique, tout en intégrant des éléments de rogue-lite, une première pour la série.

Un twist procédural inédit :

Santa Monica Studio annonce fièrement que Valhalla introduira un twist procédural inédit pour la série God of War. La bande-annonce offre un aperçu des combats épiques que les joueurs peuvent anticiper, avec une diversité d’ennemis et de surprises au fil de leur progression. Cependant, Sony préfère nuancer cette affirmation, déclarant sur le blog Playstation que le DLC prendra en réalité la forme d’une arène de combat proposant une multitude de défis.

The Binding of Kratos :

Le DLC Valhalla encourage les joueurs à maîtriser divers aspects de l’arsenal de Kratos lors de chaque tentative. Sony souligne que les combats mettront en scène de nouvelles combinaisons d’ennemis et des surprises inattendues. À la manière des jeux rogue-lite, les défaites joueront un rôle crucial dans l’expérience du joueur, offrant une dimension stratégique et stimulante.

Pas de grind harassant :

Une excellente nouvelle pour ceux qui redoutent le grind intensif, le DLC Valhalla garantit que Kratos aura accès dès le début à toutes ses armes et à un arbre de compétence complet. Chaque nouvelle tentative sera l’occasion de découvrir de nouvelles stratégies et de relever des défis toujours plus exigeants. Cette approche offre une accessibilité immédiate tout en maintenant un défi constant.

Disponibilité pour tous les possesseurs du jeu :

Le DLC God of War Ragnarök Valhalla sera mis à la disposition de tous les possesseurs du jeu d’origine à partir du 12 décembre prochain. Les fans de la série peuvent donc s’attendre à plonger dans cette nouvelle aventure dès sa sortie, pour explorer les mystères du Valhalla nordique avec Kratos dans des combats épiques et des défis procéduraux inédits.

Avec l’annonce de God of War Ragnarök Valhalla, les attentes sont élevées pour cette incursion audacieuse de Kratos dans le monde du rogue-lite. Les fans de la série et les nouveaux venus peuvent anticiper une expérience de jeu captivante, où la maîtrise des compétences de Kratos et la stratégie tactique seront les clés du succès dans cette arène de combat nordique. Rendez-vous le 12 décembre pour plonger dans cette nouvelle aventure épique.