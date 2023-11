GTA 6 s’annonce avec des changements majeurs chez Rockstar Games

En attendant le premier trailer tant attendu de GTA 6, les fans ont déjà pu ressentir l’excitation monter, alimentée par des changements significatifs chez Rockstar Games. Prévu pour début décembre 2023, le trailer promet d’être une révélation majeure, mais en attendant, la communauté de joueurs scrute les indices laissés par le studio.

Une des premières modifications qui n’a pas échappé aux observateurs est celle apportée au site internet de Rockstar Games. Un changement qui a immédiatement suscité des spéculations quant à une possible préparation pour la bande-annonce de GTA 6. Certains se demandent même si un compte à rebours, à l’instar de l’annonce de GTA 5 en 2011, fera son retour sur le site.

Un autre changement majeur concerne la fin du Social Club sous sa forme actuelle. Ce service en ligne emblématique, présent depuis 2008, a subi une transformation radicale, passant sobrement de Social Club à Rockstar Games. Intégré au site officiel de la société et aux portails de chaque jeu, dont la GTA Trilogy, Max Payne 3, et Red Dead Redemption 2, le nouveau Rockstar Games offre une expérience repensée. Une nouvelle barre de recherche avec des filtres supplémentaires et des modifications esthétiques facilitent la navigation, suscitant des spéculations sur les implications de ces changements pour l’avenir du studio.

L’annonce du trailer de GTA 6 a déjà fait histoire, établissant un record historique sur les réseaux sociaux. En moins de 24 heures, le message de Rockstar Games est devenu le plus aimé dans la catégorie Gaming, reflétant l’attente fiévreuse de la communauté pour le prochain opus de la saga Grand Theft Auto, dont la sortie est implicitement prévue entre fin 2024 et début 2025 sur PS5 et Xbox Series, selon les indications de Take-Two Interactive, à moins d’imprévus de dernière minute.