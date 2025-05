Guillaume Broche, créateur de Clair Obscur: Expedition 33 explique son départ d’Ubisoft: « Je m’ennuyais »

Guillaume Broche, directeur du RPG acclamé Clair Obscur: Expedition 33, a récemment révélé les raisons de son départ d’Ubisoft. Dans une interview accordée à la BBC, il confie avoir quitté le géant français en 2020 par ennui créatif : « Je m’ennuyais dans mon travail et j’avais envie de faire quelque chose de différent ». Cette quête de renouveau l’a conduit à fonder Sandfall Interactive, un studio indépendant qui a séduit les joueurs avec son premier titre, salué pour son approche moderne du tour par tour.

Un projet né pendant la pandémie

C’est en pleine crise sanitaire que Broche a posé les bases de Clair Obscur: Expedition 33. Sans réseau professionnel établi, il a recruté son équipe via des forums en ligne comme Reddit. « J’ai envoyé des messages à des inconnus, en expliquant ma vision. Certains ont répondu présent », raconte-t-il. Installé à Montpellier et soutenu par l’éditeur Kepler Interactive, le studio a progressivement grandi, passant à une trentaine de collaborateurs aux profils variés.

Une équipe polyvalente et passionnée

Jennifer Svedberg-Yen, chargée de la traduction mais aussi d’autres tâches, illustre la philosophie du studio : « Tout le monde collabore et s’implique dans des domaines parfois éloignés de son rôle initial ». Broche souligne l’engagement de son équipe, majoritairement jeune : « Ils sont incroyablement talentueux et dévoués. Sans eux, le jeu n’existerait pas ». Une dynamique qui a permis de surmonter les défis techniques et créatifs.

Le succès, une récompense inattendue

Avec des critiques élogieuses et un accueil chaleureux des joueurs, Clair Obscur: Expedition 33 s’impose comme une réussite inespérée. « D’une certaine manière, ça a marché… et après toutes ces années, ça me semble encore surréaliste », admet Broche.

En quittant Ubisoft pour monter son propre projet, Broche incarne un mouvement croissant dans le jeu vidéo : la recherche de liberté créative hors des structures établies. Clair Obscur: Expedition 33, né d’une prise de risque et d’une collaboration atypique, rappelle que l’innovation émerge parfois là où on l’attend le moins.