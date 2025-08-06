Hell is Us : une démo console gratuite débarque la semaine prochaine

Les joueurs sur PS5 et Xbox Series pourront enfin tester le jeu d’action-RPG avant sa sortie : Nacon a officiellement annoncé qu’une démo gratuite de Hell is Us sera disponible le 12 août sur les deux plateformes. Cette démo identique à la version PC proposée en juin offre un avant-goût de l’aventure avant le lancement officiel prévu le 4 septembre.

Un accès longtemps retardé

Initialement publiée sur Steam du 2 au 24 juin, cette démo technique avait alors été exemptée des consoles pour des raisons logistiques. Les développeurs de Rogue Factor avaient évoqué des « difficultés techniques spécifiques aux plateformes », rendant le portage plus complexe que prévu. Après deux mois de travail supplémentaire, cette barrière est enfin levée, permettant aux joueurs console d’explorer les premières heures du titre.

Contenu et limites de l’expérience

Ce baptême interactif plonge les joueurs dans le prologue du jeu, dévoilant les mécaniques de base de combat et de progression. Trois niveaux de difficulté sont proposés, accompagnés d’options de personnalisation pour adapter l’expérience. Cependant, Rogue Factor tempère les attentes : la démo ne reflète pas l’ampleur réelle de l’exploration, qui se déploie pleinement dans les actes ultérieurs.

Le studio souligne que Hell is Us est conçu comme un défi exigeant. « Ce n’est pas un titre facile, mais sa difficulté sert l’immersion et la narration », précisent-ils. Les combats tactiques et l’unvironnement hostile exigent une approche méthodique, même si les systèmes d’ajustements permettent d’atténuer la courbe d’apprentissage.

Dernière ligne droite avant la sortie

Cette démo arrive à point nommé pour générer l’engouement, alors que le jeu affrontera une concurrence acharnée en septembre. Son approche sombre mêlant enquête narrative et combat dynamique pourrait trouver son public parmi les amateurs de Souls-like et d’histoires atmosphériques.