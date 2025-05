« Ils sont déterminés à voir votre jeu échouer » : un ancien scénariste de Dragon Age dénonce les anti-fans

David Gaider, ancien scénariste de BioWare (connu pour Baldur’s Gate II, Star Wars: Knights of the Old Republic et les trois premiers Dragon Age), s’est élevé contre les détracteurs en ligne qui espèrent activement l’échec des jeux avant même leur lancement. Dans une interview avec GamesRadar+, il a critiqué le comportement toxique des « anti-fans », ces acteurs qui se focalisent sur la négativité et célèbrent les échecs potentiels, évoquant les polémiques récentes autour de jeux comme Assassin’s Creed Shadows ou Dragon Age : The Veilguard.

L’essor des anti-fans

Gaider a souligné comment ces critiques ciblent souvent des jeux non sortis, se concentrant sur des aspects qu’ils n’aiment pas tout en ignorant le travail des développeurs et leur public cible. « Vous les connaissez : ces « gamers » ou créateurs de contenu qui ne critiquent pas juste les mécaniques ou le style d’un jeu sur PC, Steam Deck, PS5 ou Xbox. Ils veulent son échec pour en faire une « leçon » envers les développeurs », a-t-il expliqué.

Ce phénomène n’est pas nouveau. Des jeux comme Concord ou Dustborn ont subi des attaques similaires, leurs détracteurs occultant l’effort humain derrière les projets. « Les anti-fans ne sont pas de simples critiques », a noté Gaider. « Ils cherchent à transformer l’échec d’un jeu en victoire morale, punissant les développeurs pour des choix créatifs qu’ils désapprouvent. »

Culture du fandom et identité

Gaider a pointé du doigt les communautés de jeux de rôle, particulièrement enclines à cette toxicité, où les fans lient souvent leur identité aux franchises. « Quand un fandom devient une partie de l’identité de quelqu’un, tout ce qui contredit sa vision est perçu comme une insulte personnelle », a-t-il déclaré. « Leur passion se transforme en hostilité. Leur but n’est pas juste d’exprimer une déception – ils veulent que le jeu échoue pour valider leurs griefs. »

Cette mentalité, selon lui, pousse les développeurs à se retirer des réseaux sociaux. « Beaucoup minimisent désormais leur présence en ligne, car interagir se retourne souvent contre eux. Les anti-fans ne critiquent pas – ils utilisent leurs plateformes pour amplifier la négativité, atteignant des milliers de personnes qui prennent leurs paroles pour vérité absolue. »

Un appel à la perspective

Les propos de Gaider rappellent le coût humain derrière le développement de jeux. « Derrière chaque projet, il y a des gens qui ont consacré des années de travail », a-t-il insisté. « Les anti-fans oublient que les jeux ne sont pas créés dans le vide – ils sont conçus pour un public spécifique, pas pour satisfaire chaque fantasme individuel. »

Tout en reconnaissant la légitimité des critiques constructives, Gaider a exhorté les communautés à réfléchir à la frontière entre feedback et sabotage. « Il ne s’agit pas juste de blesser des ego. C’est une question de créateurs réduits au silence et de projets éclipsés par des polémiques de mauvaise foi. »

La route à suivre

Alors que la toxicité gagne du terrain sur les réseaux sociaux, les mots de Gaider résonnent comme un plaidoyer pour l’empathie. Mais face à l’influence grandissante des anti-fans, l’industrie doit redoubler d’efforts pour instaurer des dialogues plus sains. Pour l’heure, des studios comme BioWare continuent d’avancer – espérant que leur art, et non la colère, définisse la conversation.