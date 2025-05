Intergalactic: The Heretic Prophet – Tati Gabrielle se prépare psychologiquement avec Neil Druckmann

Tati Gabrielle, protagoniste du prochain jeu de Naughty Dog Intergalactic: The Heretic Prophet, bénéficie d’un accompagnement psychologique inédit orchestré par Neil Druckmann, directeur créatif du studio. Cette initiative, surnommée « boot camp » par l’actrice, vise à anticiper les réactions hostiles potentielles du public, inspirée par le climat toxique qui a entouré la sortie de The Last of Us Part II en 2020.

Un héritage douloureux : le cas Abby dans The Last of Us Part II

La décision de Naughty Dog s’ancre dans un passé récent. En 2020, Laura Bailey, interprète d’Abby – personnage clé ayant provoqué une onde de choc narrative en tuant Joel –, avait subi des menaces de mort, étendues jusqu’à son fils. Un traumatisme documenté dans le making-of Grounded II, sorti en 2024. Druckmann, déterminé à éviter une répétition, a mis en place un protocole de soutien pour Gabrielle dès l’annonce de son rôle.

Tati Gabrielle, cible précoce de cyberharcèlement

Dès sa révélation en tant qu’héroïne de Intergalactic, Tati Gabrielle – connue pour la série The Last of Us et le film Uncharted – a essuyé des commentaires racistes, misogynes et des attaques sur son apparence (notamment ses cheveux courts). Bien qu’elle se tienne éloignée des réseaux sociaux, certaines de ces violences ont filtré jusqu’à elle. « Neil m’a immédiatement contactée pour me rassurer et me guider », a-t-elle confié, saluant la proactivité du studio.

Jordan A. Mun, chasseuse de primes dans un univers sci-fi religieux

Gabrielle incarnera Jordan A. Mun, une chasseuse de primes évoluant dans un univers de science-fiction où une religion fictive jouera un rôle central. Peu de détails filtront sur l’intrigue, mais Druckmann a confirmé que le scénario explorera des « thèmes ambitieux et provocateurs », typiques de la patte narrative de Naughty Dog. Développé pour PS5, le jeu promet une expérience solo immersive, alignée avec la réputation du studio.

Naughty Dog : protéger ses talents, priorité post-The Last of Us Part II

Cet accompagnement psychologique s’inscrit dans une stratégie plus large de Naughty Dog pour protéger ses équipes et acteurs. Le studio, qui multiplie les projets solo, semble avoir tiré les leçons du passé. « La création doit rester libre, mais nous devons anticiper les dérives », a déclaré Druckmann, sans préciser si d’autres membres de la distribution bénéficient d’un suivi similaire.

Aucune date de sortie n’est encore annoncée pour Intergalactic: The Heretic Prophet. Reste à voir si ces mesures préventives atténueront les tempêtes en ligne… ou si l’industrie devra repenser son rapport aux communautés toxiques.