Kingdom Hearts 4 : Mickey jouable en vue ? Square Enix dévoile des images inédites

Trois ans après son annonce fracassante, Kingdom Hearts 4 refait parler de lui. Square Enix a soufflé le chaud et le froid cette semaine : après l’annulation surprise du jeu mobile Missing-Link, le studio a partagé de nouvelles images de la suite tant attendue. Et la surprise vient d’un détail qui enflamme déjà les fans : une silhouette familière, celle de Mickey Mouse, pourrait devenir jouable pour la première fois depuis Kingdom Hearts 2 (2005).

Ces visuels, diffusés sur le réseau social X et sur le compte japonais du studio, montrent un Sora déterminé, plongé dans des décors énigmatiques. On y distingue aussi Strelitzia, un personnage clé de Kingdom Hearts Union χ, un téléphone antique et un colossal Sans coeur. Mais c’est une image en particulier qui fait jaser : Mickey, épée à la main, semble prêt à en découdre. Simple apparition scénaristique… ou retour en tant que compagnon de combat ?

« Une expérience à la hauteur », promet Square Enix

Dans un message aux fans, le studio japonais a tenu à rassurer : « Nous mettons tout en œuvre pour que Kingdom Hearts 4 réponde à vos attentes. Votre passion nous motive, et nous avons hâte de vous en dire plus… le moment venu. » Un discours prudent, mais qui contraste avec l’ambition affichée de ces images.

Si les plateformes traditionnelles (PS5, Xbox Series, PC) sont acquises, une version Nintendo Switch 2 n’est pas exclue. De quoi relancer les spéculations : après Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix mise-t-il sur le futur hybride de Nintendo pour séduire un public plus large ?

Un nouveau chapitre pour Sora

Ces images marquent un tournant. La saga Xehanort close en 2019, Kingdom Hearts 4 ouvre une ère inédite, entre mondes Disney revisités et mythologie obscure des Sans Coeur. Le téléphone mystérieux, objet central d’une capture, évoque même un possible steampunk… ou un clin d’œil aux origines mobiles de la licence.

Reste une question : Mickey, icône intouchable de Disney, méritera-t-il enfin son heure de gloire gameplay ? Les fans trépignent. Et Square Enix, visiblement, joue avec le feu en alimentant les théories.