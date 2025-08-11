Kojima travaille seul sur Physint, son futur Metal Gear spirituel

Hideo Kojima fait le point sur ses projets en cours. Le créateur japonais confirme développer en solitaire Physint, sa nouvelle licence d’action et d’espionnage qui promet de ressusciter l’esprit Metal Gear Solid. Mais patience : le jeu ne devrait pas voir le jour avant la PlayStation 6.

Un projet encore au stade conceptuel

Dans une interview accordée à IndieWire, Kojima révèle que Physint n’en est qu’à ses balbutiements. « Je travaille aussi sur Physint de mon côté, puisqu’il est en phase conceptuelle », confie-t-il. Le développement s’annonce long : entre cinq et six ans d’attente selon les estimations du créateur.

Cette gestation prolongée s’explique par l’agenda chargé de Kojima Productions. L’équipe se consacre actuellement au suivi post-lancement de Death Stranding 2: On the Beach, sorti cette année sur PlayStation 5. Parallèlement, OD, le projet d’horreur expérimental développé avec Microsoft et le réalisateur Jordan Peele, mobilise également des ressources.

Annoncé en janvier pour PlayStation, Physint ambitionne de récupérer l’essence du jeu d’infiltration qui a fait la renommée de Kojima chez Konami. Le projet, né pendant la pandémie de COVID-19, représente pour son créateur « l’aboutissement de son œuvre » et vise à effacer la frontière entre cinéma et jeu vidéo.

La récente grève des acteurs dans l’industrie vidéoludique a également impacté le développement, retardant les projets impliquant des performances d’acteurs réels.

Avec une sortie estimée entre 2030 et 2031, Physint pourrait devenir l’un des exclusifs phares de la future PlayStation 6. Un pari audacieux pour Sony, qui mise sur la vision long terme de Kojima pour marquer la prochaine génération de consoles.

En attendant, les fans devront se contenter des autres créations du maître japonais, entre Death Stranding 2 et l’énigmatique OD.