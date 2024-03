La Playstation 5 Pro prévue pour cet automne?

Il se pourrait que les récentes rumeurs entourant une mise à niveau mi-génération de la PlayStation 5 appelée PlayStation 5 Pro soient fondées.

Le YouTuber ‘Moore’s Law is Dead’ prétend avoir vu un document technique divulgué provenant du portail des développeurs de Sony concernant la PS5 plus puissante. Pour alimenter davantage la rumeur, Tom Henderson d’Insider Gaming a corroboré cette fuite et indique que ses sources indiquent que la PS5 Pro sera lancée à l’automne 2024.

Bien que Moore’s Law is Dead ne soit pas toujours une source fiable de fuites de jeux vidéo, le fait que Henderson ait appuyé indépendamment ces affirmations indique qu’il pourrait y avoir un certain niveau de vérité dans les rumeurs.

Des spécifications de la Playstation 5 Pro ont fuité

En ce qui concerne les spécifications, les documents techniques divulgués indiquent que la PS5 Pro offre 67 téraflops de calculs en virgule flottante sur 16 bits, ce qui équivaut à 33,5 téraflops de calculs sur un seul point. Cela signifie que la console plus puissante offre une performance de rendu 45 % plus puissante et 3 fois la performance de lancer de rayons par rapport à la PS5 (via The Verge). En comparaison, la PS5 offre une puissance de 10,28 téraflops.

D’autres spécifications techniques divulguées incluent une fonction appelée PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), qui pourrait être une technique d’upscale de résolution similaire au DLSS de Nvidia ou au FSR d’AMD conçue spécifiquement pour la PS5 Pro. On pense que les studios internes de Sony disposent de kits de développement PS5 Pro depuis septembre.

La PS4 Pro de Sony, la dernière mise à jour de console mi-génération du géant du jeu, est sortie environ trois ans après la PS4. Il n’est pas clair si Microsoft a également des plans pour sortir une mise à jour mi-génération pour la Xbox Series X, mais une fuite de la FTC l’année dernière indiquait qu’une telle mise à jour pourrait être en préparation.