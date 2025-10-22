La PS6 pourrait défier la Xbox Magnus avec un prix plus abordable

La prochaine génération de consoles s’annonce comme un véritable duel stratégique entre Microsoft et Sony. Alors que Xbox mise sur le premium, PlayStation pourrait jouer la carte de l’accessibilité.

Xbox Magnus : la console haut de gamme

Selon plusieurs sources, Microsoft travaillerait sur une console next-gen baptisée « Xbox Magnus » en référence à sa puce AMD. Sarah Bond, la PDG de Xbox, la décrit comme « très premium », suivant la philosophie des portables ROG Xbox Ally développés avec ASUS.

Cette orientation haut de gamme suscite des interrogations sur le prix. Les rumeurs évoquent un tarif avoisinant les 1000 euros, ce qui positionnerait la console dans une catégorie de prix inédite pour le marché des consoles.

PlayStation 6 : une approche plus accessible

Face à cette stratégie premium, les analystes anticipent une réponse différente de Sony. Kepler_L2, une source réputée dans le milieu AMD, suggère que la PS6 pourrait coûter moitié moins cher que sa concurrente.

Cette divergence de prix refléterait des visions opposées : Microsoft viserait les joueurs hardcore prêts à investir dans du matériel d’exception, tandis que Sony privilégierait une approche plus grand public.

Le spectre d’un marché à deux vitesses

Si ces spéculations se confirment, 2027 pourrait marquer l’émergence de deux écosystèmes distincts. D’un côté, Xbox proposerait une expérience hybridre console/PC ultrapuissante. De l’autre, PlayStation miserait sur l’accessibilité et son catalogue d’exclusivités.

Reste à voir si les joueurs accepteront de payer le prix fort pour la vision premium de Microsoft, ou s’ils préféreront la proposition plus traditionnelle de Sony. Le prochain cycle de consoles s’annonce déterminant pour l’avenir du jeu vidéo.